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أمين عام المجمع العالمي لأهل البيت (ع) يشيد بالتضامن والوحدة بين حركة أمل وحزب الله

جال أمين عام المجمع العالمي لأهل البيت (ع) آية الله الشيخ الدكتور رضا رمضاني في الجنوب، وكانت محطته الأولى في معلم مليتا السياحي الجهادي، حيث كان في استقباله مسؤول الأنشطة الإعلامية في حزب الله الشيخ علي ضاهر وإدارة المعلم.
رمز الخبر: ۵۸۸۹۹
تأريخ النشر: 19 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وبعد جولة للشيخ رضائي في أرجاء المعلم أعرب عن إعجابه وتقديره لهذا العمل الفني الكبير الذي يعبر عن شموخ المقاومة وعزتها وقدرتها، والذي يحفظ دماء الشهداء ويبين عن هزيمة الصهاينة وصغر حجمهم.

بدوره الشيخ ضاهر رحب بآية الله رمضاني في أرض الجنوب وفي معلم الانتصار والشهادة، مؤكدًا على مضي المقاومة في العمل الجهادي حتى تحرير كامل التراب ودحر الاحتلال.

الشيخ رمضاني زار إمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق، وتباحث معه في أمور الطائفة وما يجري في منطقتنا الإسلامية.

ثم زار عضو هيئة الرئاسة لحركة أمل الدكتور خليل حمدان، الذي أثنى على الدور الذي يضطلع به المجمع العالمي لأهل البيت في سبيل تحقيق الوحدة ونشر الوعي وهو دور طالما دعت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام السيد علي الخامنئي.

وأضاف حمدان أن الإمام السيد موسى الصدر هو داعية وحدة وطنية وإسلامية وبالتالي انتشل لبنان من أزمات كبيرة لمواجهة التحديات العدوانية الصهيونية فكان داعية مقاومة ويد عون للمحرومين والمستضعفين.

الشيخ رمضاني تحدث عن العلاقة الوطنية والتاريخية التي تربط الثورة الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخميني الراحل بالإمام المغيب السيد موسى الصدر، مؤكدًا أن فضائل الإمام الصدر لا زالت موجودة في المقاومة ومساعدة المحرومين والمستضعفين، ومشيدا بالوحدة التي يحرص عليها الرئيس نبيه بري، ومشيدًا بالتضامن والوحدة بين حركة أمل وحزب الله.

وتحدث الشيخ رمضاني عن دور الشهيد مصطفى شمران العرفاني والعملي والحافظ للقيم في مختلف النواحي والجبهات. وأخيرا قدّم حمدان موسوعة مسيرة الإمام الصدر لسماحته وهي باللغة الفارسية، وقد تُرجمت بإشراف مركز الإمام الصدر للدراسات في طهران بإشراف ابنة الإمام المغيب السيدة حوراء موسى الصدر.

 

         

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