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القدس تستعد لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف

تشهد مدينة القدس، اليوم الثلاثاء أجواءً احتفالية، استعدادًا لاحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، اذ من المقرر أن يتم إقامة احتفال كبير داخل المسجد الأقصى.
رمز الخبر: ۵۸۸۹۸
تأريخ النشر: 19 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ولأول مرة منذ عامين وبعد توقفها نتيجة جائحة الكورونا ستجوب فرق للكشافة شوارع مدينة القدس، تتجه نحو باب العامود ودرجاته، وبعدها ستسير داخل البلدة القديمة وصولا إلى المسجد الأقصى.

من جانبه، حثّ خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري على شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى اليوم الثلاثاء، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي، مع مراعاة تطبيق شروط الصحة والسلامة العامة نظرًا لتفشي موجات جديدة من فايروس كورونا.

وأوضح الشيخ صبري أن "من واجب المسلمين اغتنام ذكرى المولد النبوي الشريف للمرابطة بالمسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه والمشاركة في حلقات الذكر وقصائد المدائح النبوية وحضور الدروس التي تتناول أحداث قصة مولد خير البريّة وأخذ العظة والعبرة منها".

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