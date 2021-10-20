حمدوك وفولكر يناقشان الوضع السياسي الراهن والجهود المبذولة للخروج من الأزمة الحالية

استقبل رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بمكتبه في رئاسة مجلس الوزراء، أمس الاثنين، وفد بعثة الأمم المتحدة المُتكاملة لمساعدة الانتقال السودان "يونيتامس" بقيادة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة فولكر بيرتس.

موقع تابناك الإخباري_وعبّر حمدوك خلال اللقاء عن شكره لوفد بعثة الـ "يونيتامس" على زيارتهم لشرق البلاد والتي "ساعدت بلا شك على تطوير الحوار حول الوصول لحلول لمشكلة الشرق بصورة عامة".

وناقش اللقاء زيارة وفد الـ "يونيتامس" لشرق السودان والوضع السياسي الراهن والدور الذي يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة في دعم عملية الانتقال بالبلاد.

كما بحث الطرفان الوضع السياسي الراهن والجهود المبذولة للخروج من الأزمة الحالية.

هذا وقدم وفد البعثة خلال اللقاء شرحًا واسعًا وتفهمًا لمشكلة شرق البلاد على ضوء اللقاءات التي عُقدت مع مكونات عديدة في الشرق.