النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۱مشاهدات
‍ پ

سيول تعلن عن إطلاق بيونغ يانغ صاروخًا بالستيًا من غواصة

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا بالستيًا من غواصة على الأرجح، في أحدث حلقة ضمن سلسلة تجارب نفّذتها بيونغ يانغ خلال الأسابيع الماضية.
رمز الخبر: ۵۸۸۹۵
تأريخ النشر: 19 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وأفادت هيئة أركان القوات العسكرية في سيول في بيان "رصدت قواتنا صاروخا بالستيًا قصير المدى غير محدد يعتقد أنه صاروخ بالستي يطلق من غواصة أطلقته كوريا الشمالية".

وأضافت أن الصاروخ أطلق من سينبو باتجاه البحر شرق شبه الجزيرة الكورية.

وتقع مدينة سينبو التي أطلق منها الصاروخ على البحر في شرق البلاد وفيها حوض كبير لبناء السفن. وأظهرت صور عبر الأقمار الصناعية وجود غواصات في المنطقة.

ويسعى الشمال حاليًا لتطوير تقنية إطلاق صواريخ بالستية من غواصات، وسبق أن أطلق صواريخ من تحت الماء.

وأجرت بيونغ يانغ التي تملك السلاح النووي، في الآونة الأخيرة عدة تجارب، شملت صاروخا بعيد المدى وسلاحا يتم إطلاقه من قطار وصاروخا قالت إنه فرط صوتي، ما أثار قلق العديد من الدول.

وفي هذا السياق، اختبرت سيول في أيلول/سبتمبر لأول مرة صاروخًا بالستيًا يطلق من غواصة، لتصبح بذلك من الدول النادرة التي تملك هذه التكنولوجيا المتطورة، وكشفت عن صاروخ كروز فرط صوتي.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
اصدار مجلة "برسيكا" التي تعنى بالدراسات الايرانية في بلغراد
سفير سابق: مادورو سيبرم خارطة طريق عشرينية للتعاون مع ايران
الحرس الثوري: سنرد على اي مغامرة معادية ردا باعثا على الندم
يونيسف: عشرة آلاف طفل قتلوا أو شوهوا في اليمن منذ العدوان على اليمن
وزير العدل العراقي يلتقي المدعي العام في ايران
حفلات شاطئية راقصة... آخر صيحات ابن سلمان في أرض الحرمين
عالم باكستاني: نهج ايران في حيازة التقدم التكنولوجي نموذج في العالم الاسلامي
الكيان الصهيوني يخصص 1.5 مليار دولار من أجل مواجهة إيران
خبير سياسي: آن الأوان ليتدخل الفقهاء والعلماء من أجل وحدة العراق
ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمد يد الصداقة لكافة البلدان الإسلامية/ يجب أن تحظى القضية الفلسطينية بأولوية دائمة في العالم الإسلامي
العقوبات الامريكية والاوروبية لن تساعد في حل الازمة السورية
المؤتمر الدولي الخامس والثلاثون للوحدة الإسلامية ينطلق في طهران
امير عبداللهيان: ايران ترحب دوما بالسلام والاستقرار في العراق
وزير الدفاع الروسي يؤكد استعداد بلاده لتطوير التعاون الدفاعي مع ايران
ايران تزيح الستار عن عقارين نباتيين لعلاج كورونا
السيد نصرالله: الأمة تجاوزت التهديد بحروب طائفية
الخارجية تحثّ الولايات المتحدة على تبني سياسات عقلانية وعملية تجاه الصين
خبير في الشؤون الإسرائيلية: صفقة وفاء الاحرار رسخت هزيمة نفسية ومعنوية للاحتلال
حشود جماهيرية غفيرة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف في صنعاء وعدد من المحافظات
إعلان حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد لمواجهة عنف تجار المخدرات
نتفهم مطالبكم المشروعة وعلييكم نبذ كل من يريد الإضرار بالمصالح العامة والخاصة
الفتنة الأمريكية لا تقتصر على إثارة التوتر بين الشيعة العراقيين فقط
الشيخ الخزعلي: فليتظاهر وليعتصم من يشعر أن حقه قد غُبن وسُلب
النخالة: الخلافات الحالية بين المسلمين، نتاج مشاريع استخبارية غربية
المفوضية الأوروبية: سنتخذ إجراءات بشأن تحدي بولندا لقانون الاتحاد
الصحة العالمية تعيّن لاعب كرة القدم دروغبا سفيرًا للنوايا الحسنة المعني بالرياضة والصحة
ميركل تبحث مع رئيس الوزراء الصيني التعاون والعلاقات الاقتصادية في محادثة وداع افتراضية
الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف بدمشق
واشنطن تعلن إرسال "فريق صغير" إلى هايتي بعد خطف مجموعة من الأميركيين
ماهر حمود: لا بدمن الوعي والتأكيد على أن التدخل الأمريكي لن يكون لمصلحة لبنان