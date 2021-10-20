سيول تعلن عن إطلاق بيونغ يانغ صاروخًا بالستيًا من غواصة

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا بالستيًا من غواصة على الأرجح، في أحدث حلقة ضمن سلسلة تجارب نفّذتها بيونغ يانغ خلال الأسابيع الماضية.

موقع تابناك الإخباري_وأفادت هيئة أركان القوات العسكرية في سيول في بيان "رصدت قواتنا صاروخا بالستيًا قصير المدى غير محدد يعتقد أنه صاروخ بالستي يطلق من غواصة أطلقته كوريا الشمالية".

وأضافت أن الصاروخ أطلق من سينبو باتجاه البحر شرق شبه الجزيرة الكورية.

وتقع مدينة سينبو التي أطلق منها الصاروخ على البحر في شرق البلاد وفيها حوض كبير لبناء السفن. وأظهرت صور عبر الأقمار الصناعية وجود غواصات في المنطقة.

ويسعى الشمال حاليًا لتطوير تقنية إطلاق صواريخ بالستية من غواصات، وسبق أن أطلق صواريخ من تحت الماء.

وأجرت بيونغ يانغ التي تملك السلاح النووي، في الآونة الأخيرة عدة تجارب، شملت صاروخا بعيد المدى وسلاحا يتم إطلاقه من قطار وصاروخا قالت إنه فرط صوتي، ما أثار قلق العديد من الدول.

وفي هذا السياق، اختبرت سيول في أيلول/سبتمبر لأول مرة صاروخًا بالستيًا يطلق من غواصة، لتصبح بذلك من الدول النادرة التي تملك هذه التكنولوجيا المتطورة، وكشفت عن صاروخ كروز فرط صوتي.