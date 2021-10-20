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مسقط تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف باحتفالية دينية

احتفلت سلطنة عُمان مساء أمس الإثنين، مُمثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بذكرى المولد النبوي الشريف في جامع اللطيف بولاية بوشر بحضور أمين عام بمكتب المفتي العام للسلطنة أحمد بن سعود السيابي.
رمز الخبر: ۵۸۸۹۴
تأريخ النشر: 19 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وتضمن الحفل كلمة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ألقاها المدير العام للوعظ والإرشاد في الوزارة، سلطان بن سعيد الهنائي، تناول فيها الدروس والعِبر والقيم الإنسانية من سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام من أجل ترسيخها في قلوب المسلمين وتذكير العالم الإسلامي بها.

وقال إن "نبينا الأعظم هو القائد الحكيم الذي أرسى بين الأمم المحبة والإخاء والركائز والسنن الحميدة التي تأخذ الإنسان المسلم إلى أرقى المراتب والخصال وتقرّبه إلى الله"، مؤكدًا أن الاحتفال كل عام بمولده هو فرصة لكي نتذكر مواقف رسولنا الكريم في كافة فواصل الحياة وفرصة للشباب كي يتخذوا من رسولهم الكريم قدوة في حياتهم اليومية.

يأتي هذا الحفل ضمن الفعاليات التي تقوم بها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لتذكير الناس بسيرة الرسول (ص).

يذكر أن جامع اللطيف الذي شهد هذه الاحتفالية، يتسع لـ 1800مصلٍّ وتوجد بالجامع منارتان بارتفاع 55 مترًا، وقبّة بقطر 11 مترًا وقاعة متعددة الاغراض تتسع لـ 333 شخصًا.

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