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قد تتحول الى اعتصام مفتوح.. تظاهرات شعبية في المنطقة الخضراء احتجاجاً على نتائج الانتخابات

تشهد المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد حركة احتجاج واسعة، دعت إليها فصائل وقوى عراقية، رفضاً لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
رمز الخبر: ۵۸۸۹۱
تأريخ النشر: 19 October 2021

موقع تابناك الإخباري_توجهت مجموعات من المتظاهرين العراقيين الى أمام البوابة الرئيسة للمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد اليوم الثلاثاء، وذلك في احتجاجات دعت إليها قوى وفصائل عراقية، رفضاً لنتائج الانتخابات، وسط تعزيزات أمنية مكثفة.

وبدأ التجمع الذي دعا إليه الإطار التنسيقي في العراق الذي يضم تكتلات عدّة، احتجاجاً على نتائج الانتخابات، وسط توقعات بأن تتحول التظاهرات الى اعتصام مفتوح ونصب خيم اعتصام أمام بوابة المنطقة الخضراء.

وأكد المتظاهرون وجود عمليات تلاعب بأصوات الناخبين، مستنكرين ما اعتبروه "تزوير" و"سرقة" أصواتهم، مطالبين بإعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات.

وبحسب احد منظمي التظاهرة، فإن الاحتجاجات ستستمر في حال لم يتم تنفيذ مطلب إعادة العد والفرز اليدوي، وقال "سنحول الاحتجاجات الى اعتصام سلمي في حال تجاهل مطالبنا".

وتنتشر قوات حفظ القانون بكثافة في المنطقة، فيما نفذّت قيادات أمنية وعسكرية جولة قرب منطقة الاعتصام وسط بغداد.

وفي وقتٍ سابق، أعلن الإطار التنسيقي في العراق الذي يضم تكتلات عدّة رفضه نتائج الانتخابات البرلمانية، كما حمّل المفوضية العليا للانتخابات مسؤولية فشل الاستحقاق الانتخابي وسوء إدارته.

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