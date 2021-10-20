الدكتور عبد الجليل السنكيس.. 100 يوم من الصمود في سجون النظام

مائة يوم من الإضراب عن الطعام، أكملها الدكتور عبد الجليل السنكيس في سجون النظام البحريني.

موقع تابناك الإخباري_ويضرب السنكيس عن الطعام احتجاجاً على المعاملة السيئة التي يتلقّاها في معتقل سجن جو، وللمطالبة بإرجاع البحث الذي عمل عليه لـ 4 سنوات، وتمّت مصادرته من قبل إدارة السجن.

وترفض السلطات الاستجابة لمطلبه بإعادة أبحاثه التي جرت مصادرتها رغم أن الكتاب ليس له محتوى سياسي، بل كان عن التنوّع اللغوي في اللهجات العربية داخل البحرين.

من جهته، يصر الأسير الدكتور السنكيس على عدم إنهاء إضرابه إلا بعد الاستجابة لمطلبه بإنهاء الاعتقال الإداري الصادر بحقه من قبل الاحتلال.

ويتضامن مع السنكيس سياسيون وناشطون في الخارج تصل أصوات نداءاتهم إلى أسماع مرتزقة النظام في سفارتهم.

ويسطّر السنكيس صفحة جديدة في تاريخ البحرين من المواجهة بين البحرانيين والنظام الذي يلعب بآخر أوراقهم، وهي ورقة التحالف مع الصهاينة التي يظنون انها ستحميهم ناسين او متناسين بأن الصهاينة عاجزين عن حماية أنفسهم من غضب المقاومة.