صالح: إجراء الانتخابات خطوة مهمة نحو تشكيل مجلس نواب وحكومة فاعلة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن العراق يتبنى سياسة انفتاح متوازنة ترتكز على التعاون والتنسيق الدولي والإقليمي، فيما أشار الى أن إجراء الانتخابات خطوة مهمة نحو تشكيل مجلس نواب وحكومة فاعلة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان،تلقتة "تابناك" إن "صالح تسلم، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفراء كلٍّ من جمهورية المانيا الاتحادية مارتن ياغر، وجمهورية التشيك بيتر شتيبانيك".

وأكد صالح خلال استقباله السفيرين كلاً على حدة أن "العراق يتبنى سياسة انفتاح متوازنة ترتكز على التعاون والتنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة تحديات الإرهاب ومكافحة الفساد والعمل المناخي المشترك لحماية البيئة".

وأضاف أن "إجراء الانتخابات خطوة مهمة نحو تشكيل مجلس نواب وحكومة فاعلة تستجيب للاستحقاقات التي تنتظر البلد، تلبيةً لتطلعات العراقيين بحياة حرّة كريمة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ودعم الاستثمار، حيث يتطلع العراق نحو تعزيز متطلبات الإعمار والتنمية في البلد".

وعبّر صالح عن أمنياته للسفيرين بالنجاح في أداء مهامهما الجديدة، بما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وبلديهما.

من جانبيهما، قدّم السفيران شكرهما لرئيس الجمهورية، مؤكدين دعم بلديهما "لاستقرار العراق والتطلع لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يعزز الأواصر المشتركة".