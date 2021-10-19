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الخارجية تحثّ الولايات المتحدة على تبني سياسات عقلانية وعملية تجاه الصين

حثّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، "الولايات المتحدة على التخلي عن عقلية الحرب الباردة والعقلية الصفرية، والنظر إلى الصين وتنميتها من منظور موضوعي، وتشكيل فهم عميق لطبيعة العلاقات الصينية-الأمريكية متبادلة النفع، وتبني سياسات عقلانية وعملية تجاه الصين".
رمز الخبر: ۵۸۸۸۲
تأريخ النشر: 19 October 2021

موقع تابناك الإخباري_أدلى لي جيان بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي عندما طُلب منه التعليق على التصريحات الأخيرة بشأن العلاقات الأمريكية-الصينية التي أدلت بها ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي.

وقال تشاو إن تصريحات الجانب الأمريكي تكرار للهجة الخطابية القديمة لما يسمى بنهج "المنافسة والتعاون والمواجهة"، مضيفا أن الموقف الأمريكي المعلن هو في جوهره تغطية لاحتوائها وقمعها ضد الصين تحت ذريعة المنافسة، التي يكمن سببها الجذري في التصور الخاطئ للجانب الأمريكي الذي ينظر إلى الصين بعناد على أنها منافسة استراتيجية.

وذكر أن الطريقة التي تتفهم بها الولايات المتحدة والصين وتنسجم بها مع بعضهما البعض لها تداعيات على المصالح الأساسية للشعبين، وتلفت انتباه دول المنطقة والمجتمع الدولي، مضيفا أن الصين تتبنى وجهة نظر أنها والولايات المتحدة تشتركان في مصالح مشتركة واسعة وإمكانات تعاون كثيرة.

وأوضح المتحدث بإسم الخارجية الصينية أن "المنافسة موجودة في بعض المجالات، مثل التجارة، لكن ينبغي ألا تستخدم لتحديد الصورة العامة للعلاقات الصينية-الأمريكية".

وقال: "يتعين على الجانب الأمريكي تعزيز الحوار والتواصل مع الصين، وتعميق التعاون متبادل النفع، ومعالجة الخلافات بشكل صحيح، وسلوك طريق الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين".

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الخارجية تحثّ الولايات المتحدة على تبني سياسات عقلانية وعملية تجاه الصين
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