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ميركل تبحث مع رئيس الوزراء الصيني التعاون والعلاقات الاقتصادية في محادثة وداع افتراضية

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية أولريك ديمر إنه بسبب الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا، التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبر الفيديو، برئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، لإجراء محادثة وداع.
رمز الخبر: ۵۸۸۷۹
تأريخ النشر: 19 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وأضافت ديمر، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول التعاون الثنائي والعلاقات الاقتصادية الألمانية الصينية، والتعاون في حماية المناخ والطاقة ومجموعة العشرين، ومواجهة (كوفيد - 19)، فضلًا عن المواضيع الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعقب المناقشة تبادل للآراء مع ممثلي الشركات الألمانية والصينية على شكل مائدة مستديرة افتراضية.

وعلى صعيد آخر، دافعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل عن قرار الاتحاد الأوروبي بعدم إعطاء دول غرب البلقان الست أي إطار زمني للانضمام إلى الاتحاد.

وقالت ميركل، عقب قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان في سلوفينيا: "لا أؤمن بمثل هذا الموعد النهائي الذي يضعنا تحت ضغط في النهاية".

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ميركل تبحث مع رئيس الوزراء الصيني التعاون والعلاقات الاقتصادية في محادثة وداع افتراضية
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