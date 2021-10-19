قيادة حماس في رام الله: الجنود الأسرى بغزة لن يروا النور إلا عندما يراه أسرانا

أكد القيادي فى حركة حماس برام الله حسين أبو كويك أن المقاومة الفلسطينية تصر على أن الجنود الأسرى بغزة لن يروا النور إلا عندما يراه أسرانا في صفقة تبادل مشرفة، ولا فرق بين أسير وآخر".

موقع تابناك الإخباري_وفي تصريح صحفي، قال أبو كويك، "المقاومة أصرت على فصل ملف الاسرى عن ملف إعادة الإعمار وأصرت على مبدأ هو أن الجنود الإسرائيليين لن يروا النور حتى يراه أسرانا البواسل".

وأضاف، "أصرت المقاومة أيضا على أن يكون المفرج عنهم في الصفقة المقبلة هم عباس السيد، مروان البرغوثي، إبراهيم حامد، جمال أبو الهيجة وكل أبطال شعبنا الذين قضوا عشرات السنين في السجون الإسرائيلية".

وتابع القيادي أبو كويك، "هناك طرف ألماني دخل على طريق المفاوضات، وموضوع تحرير أسرى هو قاعدة أساسية في العمل السياسي والدبلوماسي للمقاومة".

وختم قائلا، "أسرانا في الطليعة ولن ندعهم فريسة الممارسات الإسرائيلية في السجون والمعتقلات".