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الهيئة التنسيقية للمقاومة للعراقيين:

نتفهم مطالبكم المشروعة وعلييكم نبذ كل من يريد الإضرار بالمصالح العامة والخاصة

أصدرت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية بيانا اليوم الإثنين في أعقاب التظاهرات التي تشهدها مختلف المحافظات العراقية احتجاجا على النتائج النهائية للإنتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد قبل أسبوع.
رمز الخبر: ۵۸۸۵۷
تأريخ النشر: 19 October 2021

ودعت الهئية التنسيقية العراقيين إلى نبذ كل من يريد الإضرار بالمصالح العامة والخاصة، وعدم السماح بقطع الطرق وتعطيل مصالح الناس لأنكم مشاريع لخدمة الشعب وتحقيق مصالحه.

وأكد الهيئة في بيانها أن القوات الأمنية هي درع العراق وحصنه المنيع وهيبتها واحترامها واجب شرعي ووطني وأخلاقي".

وختمت الهئية بالقول، "على القوات الأمنية البطلة ان يكونوا للمظلوم عوناً وللعراق وشعبه حصناً كما عهدناكم".

وفيما يلي نص البيان كاملا:
بسم الله الرحمن الرحيم
(وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)
صدق الله العلي العظيم

إلى شعبنا الغيور وبالأخص أبناء عشائرنا الأصيلة وجماهير ومحبي المرشحين الذين سُرقت أصواتهم في أسوء عملية انتخابية جرت في العراق وربما في العالم أجمع.

ولا شك ولا ريب في ان لكم كامل الحق في التظاهر السلمي للتعبير عن رفضكم وسخطكم جراء ما حصل ويحصل من سرقة لإرادتكم وأصواتكم من قبل مفوضية الانتخابات وما تقف خلفها من إرادات محلية ودولية لا تريد الخير لعراقنا الغالي وشعبنا الحر الأبي الرافض لكل أشكال الاحتلال والتطبيع، ونتفهم مطالبكم المشروعة والمدعومة بالأدلة العقلية وبالأرقام الواضحة، لإعادة الحق الى أصحابه ومن أجل تفويت الفرصة على من يريد استغلال تظاهراكم السلمي كما أستغلت التظاهرات السابقة.

نتمنى منكم ان تُفوّتوا الفرصة على خفافيش الظلام من البعثيين وأتباع السفارات ومن معهم؛ عبر الآتي:

أولاً : نبذ كل من يريد الإضرار بالمصالح العامة والخاصة؛ بل يجب حمايتها من قبلكم.

ثانياً: عدم السماح بقطع الطرق وتعطيل مصالح الناس لأنكم مشاريع لخدمة الشعب وتحقيق مصالحه.

ثالثاً: قواتنا الأمنية هي درع العراق وحصنه المنيع وهيبتها وأحترامها واجب شرعي ووطني وأخلاقي، وكنتم وما زلتم خير عونٍ وسندٍ، فحافظوا على هيبتهم واحترامهم كما حفظوكم وبذلوا الأرواح لأجل سلامتكم وأمنكم .

رابعاً: نؤكد على القوات الأمنية البطلة ان يكونوا للمظلوم عوناً وللعراق وشعبه حصناً كما عهدناكم .

الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية بتاريخ ١٨-١٠-٢٠٢١

 

         

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