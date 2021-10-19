النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۴مشاهدات
‍ پ

حماس تبدي استعدادها لتبادل الأسرى مع العدو.. الكرة في ملعب إسرائيل

في النهاية، إن الصورة التي نشرتها كتائب القسام على حسابها في "تيلغرام" وتضمنت صور أربعة أسرى صهاينة لديها، رسالة واضحة من الفلسطينيين ...
رمز الخبر: ۵۸۸۵۶
تأريخ النشر: 19 October 2021

في الوقت الذي ينتهك فيه العدو الصهيوني المجرم القانون الدولي ويغض الطرف عن تنفيذ مطالب الفلسطينيين المحقة، خاصة بعد الأزمة الحقيقية التي يعيشها عقب هزيمته في معركة "سيف القدس" الأخيرة، إضافة إلى استمرار التعنت الإسرائيلي في ربط قضية إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته آلته العسكرية الهمجية بتسوية قضية أسرى الجنود الصهاينة الأربعة لدى "حماس"، تحدث القيادي في حركة المقاومة الإسلامية، خليل الحية، أن الأسرى الإسرائيليين لن يروا النور إلا بعدما يرى الأسرى الفلسطينيين الحرية، مؤكداً أن حماس جاهزة لصفقة تبادل الأسرى إذا دفعت تل أبيب استحقاقاتها، حيث تستمر الأخيرة برفض إعادة إعمار ما ألحقته من دمار في غزة، من دون استعادة جنودها وأسراها لدى حركة حماس، وهو ما رفضته الأخيرة، ولم تمانع المقاومة الفلسطينية منذ الأساس في السير ضمن خطين متوازيين، خط تثبيت التهدئة مع الكيان الصهيوني وانتزاع مطالب الفلسطينيين وإعمار ما دمره الاحتلال، والخط الآخر ما يتعلق بالصفقة والإفراج عن الأسرى.

يعلم الجميع حجم المعاناة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيون داخل سجون العدو الغاشم، بدءاً من ظروف الاعتقال وليس انتهاءاً عند مسألة انعدام البيئة الصحية داخل الزنازين المكتظة بالأسرى، بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى خاصة منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد، وقد حذر رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة "حماس"، من سلوك الاحتلال السادي تجاه الأسرى وتعامله مع المضربين عن الطعام، قائلاً: "نحن نعيش ذكرى الصفقة العاشرة، نحن مع الأسرى ولن نتركهم وحدهم في مواجهة سلوك الاحتلال وانتهاكاته بحقكم".

وبخصوص لقاءات مصر التي تلقت رسائل مفاجئة وغير مسبوقة من الكيان لإعادة تحريك ملف صفقة تبادل الأسرى مع حماس، بعد أن شهدت جموداً خلال الأشهر المنصرمة، بسبب خلافات حول نقاط جوهرية بالصفقة، قال القيادي في حركة "حماس" إنها تطرقت لعدة ملفات أبرزها كيفية تطوير العلاقة مع المصريين، وملف الحصار والإعمار، وملف الأسرى، إلى جانب انتهاكات العدو الإسرائيلي.

وفي ظل تمسك حركة حماس برفض ربط القضايا ببعضها، لمنع فرض الإرادة الصهيونية الخبيثة على هذا الملف الهام والحساس بعد عرقلة إسرائيلية طويلة لهذا الملف ومساومات فاشلة في الغذاء وإعادة الإعمار، لفت القيادي الفلسطيني إلى وجود حالة من التقارب بينهم وبين المصريين خلال اللقاءات بالتزامن مع ما يجري في المنطقة بين الدول من علاقات متطورة تسعى لإذابة الخلافات بينها، وقد ذكرت مصادر مصرية في وقت سابق، أن الكيان المجرم أبلغ القاهرة أن وقت استعادة الجنود الصهاينة ورفاتهم المحتجزة لدى المقاومة في غزة منذ حرب 2018 قد حان فعلياً، وأن مصر تبذل جهوداً مضاعفة وجبارة من أجل إتمام هذه الصفقة، والتوصل لحلول عاجلة مع حماس للبدء في تنفيذ المرحل النهائية.

وبالتزامن مع لغة التهديد والوعيد الإسرائيلية التي استمرت لأشهر لم تنفعها مع المقاومة والفلسطينيين إضافة إلى المساعي الصهيونية لتدمير حياتهم وعزلهم، عن أراضي بلادهم المحتلة، ناهيك عن المتغيرات العسكرية الجديدة، التي لقنت تل أبيب درساً لن تنساه في الفترة الماضية، ودفعت بها لتغيير مواقفها تجاه تلك القضية، حيث كانت مصر متفاجئة من الموقف الصهيوني الجديد، خاصة بعد أن وضعت تل أبيب العصي في دواليب تلك المفاوضات إضافة إلى عقبات وشروط طويلة ومقعدة شلت إتمام الصفقة أو حتى التوصل لأرضية مشتركة تبنى عليها مفاوضات جادة وحقيقية.

وبخصوص التهدئة مع الكيان الصهيوني الباغي، ورغم حدوث اختراق بشأن تثبيت وقف إطلاق النار، وتأكيد وجود تنسيق كامل وتناغم بين فصائل المقاومة بشأن الملفات المتعلقة بقطاع غزة، تشير تقارير إلى أن التهدئة هي بمثابة "استراحة مقاتل" وربما تكون محطةً للانطلاق نحو عملية التحرير مع وجود بيئةً إقليميةً تدعو إلى المصالحات في المنطقة، ووجود خلافات كبيرة فيما يخص ترتيب البيت الفلسطيني، والتي تكمن في المواقف بين السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" برئاسة عباس، والفصائل الفلسطينية وعلى رأسها "حماس"، وقد أشار خليل الحية إلى إن من حق الفلسطينيين "إنهاء الاحتلال" وإذا كان هناك أي حالة تخفيف هنا أو هناك فالمقاومة من تدير ذلك، والتهدئة لها متطلبات على طريق المقاومة الشاملة معه، و"لن يكون هناك وقف إطلاق نار بالمجان".

يذكر أن تحليلات وتقارير كثيرة أكدت أن حصول صفقة لتبادل الأسرى سيؤدي إلى حلحلة في باقي الملفات، حيث إن حكومة العدو العنصري قررت تجميد ملف الأسرى كي لا تدفع ثمن تنازلاتها أمام مطالب حماس وفصائل المقاومة، فيما وعدت القاهرة بتحريك هذا الملف عبر إجراء اتصالات ولقاءات من أجل معرفة الشروط الفلسطينية ووضعها على طاولة النقاش، كما ربطت بعض المصادر التطور الصهيوني المفاجئ بصفقة التبادل، بالتطورات الحاصلة في قطاع غزة المحاصر والضفة وإمكانية اشتعالهما بأي لحظة، وكذلك مع الفضيحة الأخيرة التي جرت مع انتزاع الأسرى الستة حريتهم من سجن "جلبوع" وإلقاء القبض عليهم بعد أيام من البحث والمطاردة.

"إذا لم يلتزم الاحتلال بالاستحقاقات فالوضع سيكون على صفيح ساخن في أي وقت"، وفقاً لحماس التي أكدت مراراً أن إبرام صفقة تبادل للأسرى بين الجانبين، لا بد أن يؤدي إلى رفع الحصار بشكل كامل عن غزة وربطها بأوضاع القدس والضفة، والسماح بعملية إعادة الإعمار، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المطروحة أسماؤهم، وفي حال صدقت تل أبيب في تعهداتها ولم تضع العقبات جديدة، فمن المتوقع أن تتم الصفقة في أسرع وقت وخلال أشهر قليلة فقط، حيث إن السياسة الإسرائيلية كانت وربما ما تزال تدور حول شرط واحد "إما الرضوخ لمطالبنا أو عيشوا تحت أنقاض الأبنية التي دمرناها".

في النهاية، إن الصورة التي نشرتها كتائب القسام على حسابها في "تيلغرام" وتضمنت صور أربعة أسرى صهاينة لديها، رسالة واضحة من الفلسطينيين بأن الكرة باتت في ملعب العدو الصهيوني المستبد، لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين الجانبين، وحماس تدرك جيداً أن العدو لم يكن في يوم من الأيام واضحاً في نواياها، ففي بعض الأوقات تتقدم تل أبيب خطوة أو خطوتين للأمام وتتراجع للخلف خطوات عدة، وتهدف من ذلك الأسلوب القذر ربما إلى محاولة الوصول لمعلومات حول جنودها في غزة دون الاضطرار لدفع أي ثمن، بينما تعج سجون العدو بآلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يعيشون أسوأ وضع إنساني.

المصدر: الوقت

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الصحة العالمية تعيّن لاعب كرة القدم دروغبا سفيرًا للنوايا الحسنة المعني بالرياضة والصحة
الخارجية تحثّ الولايات المتحدة على تبني سياسات عقلانية وعملية تجاه الصين
إعلان حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد لمواجهة عنف تجار المخدرات
مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في الذكرى الثانية للاحتجاجات ضد عدم المساواة
ميركل تبحث مع رئيس الوزراء الصيني التعاون والعلاقات الاقتصادية في محادثة وداع افتراضية
قيادة حماس في رام الله: الجنود الأسرى بغزة لن يروا النور إلا عندما يراه أسرانا
الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف بدمشق
أحد مدبري تفجير الكرادة يعترف بعملياته الارهابية بعد اعتقاله من قبل جهاز المخابرات
الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويعتدي على طفل خلال مواجهات في باب العامود بالقدس المحتلة
الشيخ الخزعلي: فليتظاهر وليعتصم من يشعر أن حقه قد غُبن وسُلب
نتفهم مطالبكم المشروعة وعلييكم نبذ كل من يريد الإضرار بالمصالح العامة والخاصة
حماس تبدي استعدادها لتبادل الأسرى مع العدو.. الكرة في ملعب إسرائيل
اعتقال فلسطيني في السعودية بتهمة "الإساءة لولي الأمر"
فيلم ايراني يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان لندن السينمائي
أنقرة تستدعي سفراء 10 دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا
سياسيون: الأمم المتحدة تكيل بمكيالين في حديثها عن حصار المدنيين بمديرية العبدية بمأرب
خطيب زادة: اجتماع الدول الجارة لأفغانستان يُعقد في طهران الأسبوع المقبل
اهتمام أمريكي وسعودي بسيطرة الجيش واللجان الشعبية على مديرية العبدية في مأرب
الحلبوسي والعامري يؤكدان أهمية النظر بالطعون المقدَّمة حول نتائج الانتخابات
الأمير ويليام يسلم جوائز "إيرث شوت" لاستنباط حلول للبيئة: اختياراتنا ستحدد مصير كوكبنا
تعيين ماموستا عبدالسلام کریمي مستشارا لرئيس الجمهورية في شؤون الاقليات الدينية
التعامل الثقافي بين ايران والصين ساهم في ازدهار الحضارة الانسانية
عضو بمجلس خبراء القيادة: التكفيريون هم عملاء اميركا والكيان الصهيوني
وزير الخارجية الإيراني يؤكد التزام فريق التفاوض بقانون البرلمان بشأن الغاء العقوبات
تظاهرة في الذكرى الثانية لتحركات 17 تشرين الاول / اكتوبر وسط إنتشار أمني كثيف
أمين عام المجمع العالمي لأهل البيت: فلسطين قضية الإسلام والدفاع عنها هو دفاع عن الاسلام
تعيين "غريب ابادي" نائبا لرئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية
مسيرة جماهيرية للجبهة الشعبية في غزة إحياء لذكرى عملية السابع عشر من أكتوبر
حجم التبادل التجاري بين ايران والدول الجارة بلغ 22.5 مليار دولار خلال 6 أشهر
تشومسكي: لعبة اميركا الدموية في افغانستان لم تنته بعد