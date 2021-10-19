فيلم ايراني يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان لندن السينمائي

ويعد مهرجان لندن أكبر حدث سينمائي في بريطانيا يقام سنويا في النصف الثاني من أكتوبر تحت رعاية مؤسسة الفيلم البريطاني (BFI).

فاز فيلم "الطريق الترابي" للمخرج الايراني الشاب بناه بناهي، بجائزة أفضل فيلم في قسم المسابقة الرئيسية في مهرجان لندن السينمائي الدولي الخامس والستين.

واعلن مهرجان لندن السينمائي الأحد الفائزين في الفئات المختلفة حيث تمكن الفيلم الايراني "الطريق الترابي" من حصد جائزة افضل فيلم.

واقيم مهرجان "لندن" السينمائي الخامس والستون في الفترة من 6 إلى 17 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتنافس الفيلم الايراني في القسم الرئيسي من مهرجان لندن السينمائي مع أفلام لمخرجين مشهورين بما في ذلك، "يد الله" للمخرج باولو سورينتينو، و"نيتيرام" لجوستين كورزل، وأنيميشن "الجميلة" للمخرج الياباني مامورو هوسودا، و"الأشياء الحقيقية" لهاري واتلي، و"الحفرة" لمايكل أنجلو فرامارتينو"، و"الغروب" للمخرج "ميشيل فرانكو".

والفيلم ينتمي لفئة الإفلام العائلية ويحكي قصة رحلة عائلية تأخذهم الى وجهة غير معروفة في قلب الطبيعة.

شارك بطولة الفيلم إلى جانب "بانته آ بناهي نيا" كل من الفنانين: حسن معجوني، ورايان سرلك، أمين سيميار، وبهرام أرك.

ويعد مهرجان لندن أكبر حدث سينمائي في بريطانيا يقام سنويا في النصف الثاني من أكتوبر تحت رعاية مؤسسة الفيلم البريطاني (BFI).

وتم إطلاق المهرجان السينمائي المرموق في عام 1957 ، ويعرض أكثر من 300 فيلم روائي ووثائقي وقصير من حوالي 50 دولة كل عام.