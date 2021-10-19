ماهر حمود: لا بدمن الوعي والتأكيد على أن التدخل الأمريكي لن يكون لمصلحة لبنان

أكد الأمين العام لإتحاد علماء المقاومة في لبنان الشيخ ماهر حمود ان الأحدات الأخيرة من مؤامرات الأعداء ضد بلاده، موضحا أن التدخل الأمريكي لن يكون لمصلحة لبنان.

واعتبر الأمين العالم لإتحاد علماء المقاومة في لبنان في حوار مع وکالة أنباء فارس الأحداث الأخيرة التي وقعت في لبنان من مؤامرات الأعداء مبينا إن هذه الفتنة التي حاكتها المخابرات الأمریکية والعمیل سمیر جعجع لاثارة هذه الفوضی التي حصلت هي جزء من المؤامرة التي بدأت طبعا منذ فترة طویلة.

وتابع الشيخ ماهر حمود قائلا: ولكن فلنقول تكررت كثيرا منذ مقتل الرئيس الحريري ثم عدوان تموز 2006 ثم احداث كانون الثاني 2007 ثم فتنة ايار 2008 ثم فتنة في سوريا ثم الدواعش و النصره 2016 ثم كثير من المحاولات جرت حزب الله والمقاومة الى معركة داخلية او الخلافات الداخلية كمحاولة تغطية من هنا يتهم حزب الله أو فتنة هنالك و ما الى ذلك.

ومضى الأمين العام لإتحاد علماء المقاومة قائلا: لابد من الوعي ووحدة الصف والتأكيد على أن التدخل الأمريكي لن يكون لمصلحة لبنان، وأن الصهاينة اعداء جميع اللبنانيين وليس ضد فريق واحد، والتأكيد على أن استقلال لبنان ووحدة الشعب أمر ضروري وللأسف هذا ليس بسيطا في ظروف اللبنانيين.

جدير ذكره ان منطقة الطيونة ببيروت شهدت يوم الخميس الماضي تظاهرة سلمية ضد تسييس التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، تحولت إلى هدف لقناصة ميليشيا القوات اللبنانية التي يتزعمها سمير جعجع ، مما ادى الى استشهاد 7 اشخاص وأصابة العشرات من المحتجين السلميين.

الحوار: معصومة فروزان