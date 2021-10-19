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رسالة هامة من كتائب القسام للأسرى في سجون الاحتلال

كم أكدت القوى والفصائل الفلسطينية، أن المقاومة التي فرضت شروطها في صفقة وفاء الأحرار في عام 2011 قادرة على تحرير الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" الذين يخوضون معركة طويلة مع السجان.
رمز الخبر: ۵۸۸۵۰
تأريخ النشر: 19 October 2021

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين رسالة للأسرى في ذكرى صفقة وفاء الأحرار.

ویذکر انه يصادف يوم الـ 18 أكتوبر من كل عام، ذكرى صفقة "وفاء الأحرار"، التي تعد أضخم عملية تبادل تمت بين المقاومة والكيان الصهيوني من جهة أخرى، وبوساطة خارجية.

وقالت كتائب القسام تعليقاً على صورة جمعت القسام والجنود "الإسرائيليين" لدى المقاومة على موقعها الرسمي : "أسرانا.. اقترب موعد تحريركم".

كم أكدت القوى والفصائل الفلسطينية، أن المقاومة التي فرضت شروطها في صفقة وفاء الأحرار في عام 2011 قادرة على تحرير الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" الذين يخوضون معركة طويلة مع السجان.

وشددت القوى والمؤسسات والحركة الأسيرة في بيانات منفصلة بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة لصفقة وفاء الأحرار، أن الصفقة أعطت روح معنوية لأبناء شعبنا مفادها بأن سياسة الردع التي يستخدمها الاحتلال بحق المقاومين من سياسة الاعتقال والأحكام العالية ستكون واهية أمام إرادة المقاومة وقدرتها على ثني العدو للرضوخ لمطالبها.

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