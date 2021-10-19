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مساعد الرئيس الايراني: المشتركات العميقة مع العراق تشكل ارضية مناسبة لتعزيز العلاقات الثنائية

كما اقترح مساعد الرئيس في الشؤون القانونية والحقوقية إنشاء محكمة تحكيم إقليمية.
رمز الخبر: ۵۸۸۴۵
تأريخ النشر: 19 October 2021

اعتبر مساعد الرئيس الايراني في الشؤون القانونية محمد دهقان المشتركات العميقة مع العراق بانها تشكل ارضية مناسبة لتطوير العلاقات بين البلدين على مختلف المجالات.

وقال دهقان، لدى اجتماعه بوزير العدل العراقي سالار عبد الستار محمد والوفد المرافق في طهران الاثنين، إن إحد مظاهر الاخوة والصداقة بين الشعبين هو الزيارات المتبادلة بهدف زيارة المراقد المقدسة للائمة الطاهرين (ع) في كلا البلدين.

ولفت الى ان ايران تعدّ انتصارات ونجاحات العراق انتصارا ونجاحا لها، معتبرا امتزاج دماء الشهداء الايرانيين والعراقيين وعلى رأسهم الشهيدين قاسم سليماني وابومهدي المهندس في التصدي للارهابيين والدفاع عن مراقد أهل البيت (ع) بمثابة دليل قيم على عمق الاواصر بين البلدين.

كما اقترح مساعد الرئيس في الشؤون القانونية والحقوقية إنشاء محكمة تحكيم إقليمية.

من جانبه اشاد وزير العدل العراقي بالعلاقات التاريخية والعميقة بين الشعبين الايراني والعراقي مع وجود تذبذبات منها في مرحلة حكم صدام، واعتبر المستوى العالي للعلاقات السياسية والتبادل التجاري والاقتصادي بين ايران والعراق يستوجب رفع مستوى العلاقات القانونية والقضائية بينهما.

ورحب عبدالستار محمد بمقترح مساعد الرئيس الايراني لتاسيس محكمة تحكيم اقليمية بمشاركة دول المنطقة، واعرب عن الاسف لان الكثير من المحاكم الغربية فضلا عن حصولها على مبالغ باهضة للبت في دعاوى قانونية لدولنا ضد الاطراف الغربية فانها تتصرف بانحياز في الكثير من الاحيان، لذا فان العراق سيكون اول دولة تدعم تنفيذ هذا المقترح عمليا.

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