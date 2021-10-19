ايران تعد القوة الصاروخية الاولى في المنطقة

لقد حضر الممثلون العسكريون في هذا المعرض لرؤية جزء صغير من قدرات نظام الجمهورية الاسلامية المقدس .

اكد قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد امير علي حاجي زاده، ان إيران تعد القوة الصاروخية الأولى في المنطقة.

وقال قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد امير علي حاجي زاده، " في بعض القطاعات نعد من الدول الافضل سمعة على المستوى العالم ... وفي جميع المجالات الصاروخية والمسيرات و.. إيران هي القوة الأولى في المنطقة.

ویذکر ان العميد حاجي زاده قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية قال في تصريح صحفي له على هامش زيارة قام بها الملحقون العسكريون الاجانب لمعرض القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة الايرانية: لقد حضر الممثلون العسكريون في هذا المعرض لرؤية جزء صغير من قدرات نظام الجمهورية الاسلامية المقدس .

واشار العميد حاجي زاده الى ان القدرات الدفاعية التي تتمتع بها الجمهورية الاسلامية الايرانية تم امتلاكها خلال ظروف الحظر المفروض على البلاد مشددا على ان ايران ستواصل مسيرة الاكتفاء الذاتي و تعزيز قوتها محذرا في الوقت نفسه من ان اي مغامرة ضد ايران ستواجه برد ساحق تحل بالعدو الندامة.

وبين انه "سيتم تطوير التعاون الأمني ​​والدفاعي مع الدول الصديقة ومحور المقاومة والشراكة والتحالف الموثوق به مع جميع الدول الإسلامية والكومنولث.