النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۷مشاهدات
‍ پ
الرئيس الايراني:

لن نترك طاولة المفاوضات وعلى الطرف الاخر ابداء الجدية لالغاء الحظر

ان تعيين هؤلاء الملحقين التجاريين ياتي في سياق هذه السياسة وسيكون لنا اجتماع مع سفرائنا في دول المنطقة للبحث في هذه القضية.
رمز الخبر: ۵۸۸۴۰
تأريخ النشر: 19 October 2021

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي بان ايران لن تترك طاولة المفاوضات ابدا وهي جادة فيها، ويجب ان ترى الجدية لدى الطرف الاخر لرفع الحظر.

جاء ذلك في حوار مباشر على الهواء للرئيس آية الله رئيسي مساء اليوم الاثنين مع التلفزيون الايراني للحديث حول الشؤون الداخلية واهم القضايا الاقليمية والدولية.

وفي مستهل الحوار هنأ رئيس الجمهورية بقرب ذكرى مولد الرسول الاكرم (ص) والامام جعفر الصادق (ع) واسبوع الوحدة الاسلامية وقال: ان ايران الاسلامية تضم مختلف القوميات والمذاهب واللهجات وتشترك في هذه النقطة وهي ايران ذات العزة والشموخ والتقدم.

وقال رئيس الجمهورية في هذا الحوار حول المفاوضات النووية: سنتابع المفاوضات الا اننا لن نرهن موائد الاسر والسوق بالاتفاق النووي. نحن لن نترك طاولة المفاوضات ابدا.

واضاف: نحن جادون ازاء المفاوضات المؤدية الى نتيجة ويجب ان يكون هنالك مؤشر لدى الطرف الاخر للجدية في الغاء الحظر وان يتم رفع اجراءات الحظر الظالمة هذه. لقد قلنا في حينه بانه حينما تتولى الحكومة زمام الامور ستتابع العمل والان تتم متابعة العمل عن طريق وزارة الخارجية.

وتابع رئيس الجمهورية: نحن جادون في الالتزام بما قلناه وعلى الطرف الاخر ان يكون جادا ايضا. خلال المحادثات التي اجريت قبل ايام في طهران مع مندوبي الاتحاد الاوروبي قلنا بان الجمهورية الاسلامية جادة ويجب ان ترى الجدية لدى الطرف الاخر ايضا.

*العضوية في منظمة شنغهاي

وحول عضوية الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون قال: انه ومع العضوية في منظمة شنغهاي للتعاون قمنا بارساء العلاقات او البنية التحتية الاقتصادية مع المنطقة. وزارة الخارجية هي الجهة الرسمية المسؤولة في هذا الصدد لان هنالك وثائق يجب توقيعها وهي بحاجة الى بعض الوقت.

واضاف: ان القطاعات الاقتصادية المختلفة يجب تفعيلها للعلاقات مع اعضاء شنغهاي خاصة صادراتنا التي يمكنها ان تتضاعف اذ ان تجارتنا الاقليمية في الوقت الحاضر ليست مناسبة ويجب ان نغير الظروف.

*العلاقات مع الجوار والمنطقة اولويتنا

وتابع الرئيس الايراني: ان العلاقات مع الدول الجارة والمنطقة هي اولويتنا. هنالك ارادة جادة لدى دول المنطقة للعلاقة مع ايران خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية وعلينا مضاعفة جهودنا ومع ذلك ينبغي عليّ القول للناشطين الاقتصاديين بان هذه الانشطة ليست كافية ابدا.

وحول تعيين ملحقين تجاريين في سفارات البلاد في الخارج قال: لقد اعلنت منذ البداية بانه يجب تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية واقول للشعب والناشطين الاقتصاديين ايضا بانه خلال اللقاءات التي كنت لي في شنغهاي، بلا استثناء، وكذلك في سائر اللقاءات اعلنت الدول استعدادها لاقامة العلاقات الاقتصادية ورحبت بالسلع الايرانية وعلى المنتجين والمصدرين الايرانيين ان يعلموا بان هنالك سوقا جيدة في المنطقة.

واضاف: ان تعيين هؤلاء الملحقين التجاريين ياتي في سياق هذه السياسة وسيكون لنا اجتماع مع سفرائنا في دول المنطقة للبحث في هذه القضية.

*استراتيجيتنا استقرار افغانستان

وحول التطورات في افغانستان وموقف ايران تجاهها قال: لقد اعلنا بشان افغانستان بضرورة تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع المجموعات الناشطة والقوميات في هذا البلد وان مثل هذه الحكومة تحظى بدعمنا.

واضاف: ان ما يحدث اليوم في افغانستان بعد طرد اميركا هو قضية داعش. لقد اعلن الاميركيون انفسهم بان داعش صنيعتهم. استراتيجيتنا هي الاستقرار والوحدة في افغانستان الا ان استراتيجية الاميركيين هي عدم الاستقرار وضرب الوحدة. سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية صانعة للوحدة ويجب بذل الجهود كي تتمكن افغانستان من ان تصبح اوضاعها مستقرة من اجل ان يعيش المواطنون فيها في سلام وامن واستقرار.

واشار رئيس الجمهورية الى فتن داعش في مختلف الدول خاصة افغانستان واعتبر استقرار هذا البلد بانه مهم جدا واضاف: اننا نطلب من حكام افغانستان الوقوف امام جرائم داعش الذي يرتكب المجازر بحق المسلمين. ان لم يتم اليوم القيام بحركة جادة ضد داعش ولم يتم القضاء عليه في المنطقة فسيوفر ارضية المشاكل للكثير من دول المنطقة.

*تطعيم أكثر من 70 بالمئة من المواطنين بلقاح كورونا

واشار رئيس الجمهورية الى عمليات التطعيم بلقاحات الوقاية من كورونا وانجازات الحكومة في مجال منع تفشي موجة جديدة للفيروس في البلاد، موضحاً: كنّا قد أعلنا في بداية أعمال الحكومة أن التطعيم الشامل هو من أولوياتنا واليوم، بعد مرور فترة قصيرة، تم تطعيم أكثر من 70 بالمئة من المواطنين بالجرعة الاولى من اللقاح ونأمل بتنفيذ مرحلة التطعيم بالجرعة الثانية قبل حلول فصل الشتاء المقبل.

ولفت الى جهوزية جامعات الطب وقطاعات التعبئة الشعبية وصنوف القوات في العمل على الحد من التفشي المحتمل للفيروس ضمن موجة جديدة في البلاد.

وأوصى الرئيس آية الله رئيسي جميع المواطنين بالاستمرار في الاهتمام بالقواعد الصحية للحد من تفشي الفيروس في أعقاب افتتاح المدارس والجامعات بهدف الوقاية من التفشي المحتمل للفيروس.

ونوه الى ان الحكومة نفذت وعدها بهذا الشأن، داعيا جميع المواطنين ممن لم يتلقوا الجرعة الاولى من اللقاح الى المبادرة بالتطعيم.

*العمل على تحسين معيشة الشعب

وحول المؤشرات الاقتصادية العامة واوضاع المواطنين المعيشية وارتفاع الاسعار الناجم عن التضخم قال: لقد وعدنا الشعب بان اولويتنا الاولى هي التطعيم ومكافح كورونا وقد انجز هذا الامر الى حد كبير ويجب ان يستمر. القضية الثانية هي معيشة الشعب والسيطرة على التضخم والغلاء وهو في اواقع هاجس لي على مدار الساعة.

واضاف: اننا نرصد الاسعار يوميا وساعة بساعة خاصة اسعار الاغذية وابحث مع الوزراء في الاجتماعات للسيطرة على التضخم ونامل بخفض تداعيات التضخم من خلال الخطوات التي نتخذها.

وقال رئيس الجمهورية في الختام: اننا نامل مع اقتلاع جذور فيروس كورنا وازدهار اعمال المواطنين والانفراج في المجال الاقتصاد ان يشعر المواطنون بان الظروف قد تغيرت.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الصحة العالمية تعيّن لاعب كرة القدم دروغبا سفيرًا للنوايا الحسنة المعني بالرياضة والصحة
الخارجية تحثّ الولايات المتحدة على تبني سياسات عقلانية وعملية تجاه الصين
إعلان حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد لمواجهة عنف تجار المخدرات
مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في الذكرى الثانية للاحتجاجات ضد عدم المساواة
ميركل تبحث مع رئيس الوزراء الصيني التعاون والعلاقات الاقتصادية في محادثة وداع افتراضية
قيادة حماس في رام الله: الجنود الأسرى بغزة لن يروا النور إلا عندما يراه أسرانا
الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف بدمشق
أحد مدبري تفجير الكرادة يعترف بعملياته الارهابية بعد اعتقاله من قبل جهاز المخابرات
الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويعتدي على طفل خلال مواجهات في باب العامود بالقدس المحتلة
الشيخ الخزعلي: فليتظاهر وليعتصم من يشعر أن حقه قد غُبن وسُلب
نتفهم مطالبكم المشروعة وعلييكم نبذ كل من يريد الإضرار بالمصالح العامة والخاصة
حماس تبدي استعدادها لتبادل الأسرى مع العدو.. الكرة في ملعب إسرائيل
اعتقال فلسطيني في السعودية بتهمة "الإساءة لولي الأمر"
فيلم ايراني يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان لندن السينمائي
أنقرة تستدعي سفراء 10 دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا
سياسيون: الأمم المتحدة تكيل بمكيالين في حديثها عن حصار المدنيين بمديرية العبدية بمأرب
خطيب زادة: اجتماع الدول الجارة لأفغانستان يُعقد في طهران الأسبوع المقبل
اهتمام أمريكي وسعودي بسيطرة الجيش واللجان الشعبية على مديرية العبدية في مأرب
الحلبوسي والعامري يؤكدان أهمية النظر بالطعون المقدَّمة حول نتائج الانتخابات
الأمير ويليام يسلم جوائز "إيرث شوت" لاستنباط حلول للبيئة: اختياراتنا ستحدد مصير كوكبنا
تعيين ماموستا عبدالسلام کریمي مستشارا لرئيس الجمهورية في شؤون الاقليات الدينية
التعامل الثقافي بين ايران والصين ساهم في ازدهار الحضارة الانسانية
عضو بمجلس خبراء القيادة: التكفيريون هم عملاء اميركا والكيان الصهيوني
وزير الخارجية الإيراني يؤكد التزام فريق التفاوض بقانون البرلمان بشأن الغاء العقوبات
تظاهرة في الذكرى الثانية لتحركات 17 تشرين الاول / اكتوبر وسط إنتشار أمني كثيف
أمين عام المجمع العالمي لأهل البيت: فلسطين قضية الإسلام والدفاع عنها هو دفاع عن الاسلام
تعيين "غريب ابادي" نائبا لرئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية
مسيرة جماهيرية للجبهة الشعبية في غزة إحياء لذكرى عملية السابع عشر من أكتوبر
حجم التبادل التجاري بين ايران والدول الجارة بلغ 22.5 مليار دولار خلال 6 أشهر
تشومسكي: لعبة اميركا الدموية في افغانستان لم تنته بعد