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خبير في الشؤون الإسرائيلية: صفقة وفاء الاحرار رسخت هزيمة نفسية ومعنوية للاحتلال

رمز الخبر: ۵۸۸۳۹
تأريخ النشر: 19 October 2021

أكد الكاتب والخبير الفلسطيني في الشؤون الإسرائيلية جمعة التايه أن صفقة وفاء الاحرار لتبادل الاسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي "أدخلت الفرحة والسرور والبهجة والاحتفال لكل أبناء الشعب الفلسطيني ولكل بيت ولكل مدينة"، بسبب شمولها ل أكثر من 100 أسير على امتداد الجغرافية الفلسطينية .

وأكد التايه في حديث لتابناك أن الصفقة أثبتت أن طريق المقاومة هي الطريق المجدي التي ترغم الاحتلال على فك المؤبدات والأحكام العالية.

وتابع بان صفقة التبادل "أوصلت ثقافة جديدة لدى شباب الشعب الفلسطيني ولدى المجتمع الفلسطيني، ورسخت هزيمة نفسية ومعنوية للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية" التي فشلت في العثور على الأسير الإسرائيلي شاليط لمدة خمس سنوات.

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