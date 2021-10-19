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حشود جماهيرية غفيرة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف في صنعاء وعدد من المحافظات

امتلأ ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء بحشود جماهيرية غير مسبوقة احتفاءً بمولد رسول الله الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
رمز الخبر: ۵۸۸۳۸
تأريخ النشر: 19 October 2021

موقع تابناك الإخباري_امتلأ ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء بحشود جماهيرية غير مسبوقة احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف.

وتوافد المحتشدون من كافة أحياء العاصمة صنعاء، ليجددوا ولاءهم وانتماءهم لرسول الله (ص)، ملبين دعوة السيد عبد الملك الحوثي للحضور والمشاركة المشرفة بهذه المناسبة.

وتوسطت الحشود الجماهيرية لوحات كُتب عليها اسم النبي محمد(ص) وعبارات "لبيك يا رسول الله"، وكذا عبارات الثناء التي قالها في أبناء اليمن، وما يتصفون به من حكمة وشجاعة ونصرة للحق.

وعبّر المحتشدون عن "الاعتزاز والفخر بإحياء مولد الرسول الأعظم، والارتباط والتمسك به، ونصرته، والسير على نهجه وسيرته في الصمود والثبات والتضحية في مواجهة أعداء الله والإسلام، والدفاع عن دين الحق والانتصار له، مؤكدين أن أبناء اليمن يحتفلون بالمناسبة -بهذا الزخم الجماهيري الكبير- لأنهم أحفاد الأنصار الذين ناصروا رسول الله، وكانوا له السند والمدد".

ورفع المشاركون اللافتات المعبّرة عن عظمة ومكانة هذه المناسبة، وأهمية أحيائها، ابتهاجاً بمولد خير البرية الذي أرسى دعائم الحق والعدل والمساواة والتكافل والتراحم، وترسيخ علاقة الإنسان بخالقه وتوحيده، والتحرر من كل تبعية وعبودية.

وشهدت الاحتفالية المليونية موشحات دينية، وفقرات من التراث الشعبي، وأناشيد وأوبريت، عبّرت عن الفرحة والابتهاج بمولد الرسول الأكرم، ومكانته في قلوب اليمنيين، رغم معاناتهم جراء استمرار حرب التحالف السعودي وحصاره على الشعب اليمني .

وقال مدير مكتب السيد عبد الملك الحوثي سفر الصوفي إن " الشعب اليمني توجه إلى الساحات ليعلي مقام رسول الله، وهي رسالة بأن الشعب اليمني كريم وعزيز، وبإمكان الأمة أن تأخذ كل عزتها من التوجه إلى منهج رسول الله" .
وأضاف الصوفي في حديثه لتابناك أن " الشعب اليمني أوصل رسالة إلى قوى العدوان بأنه مهما حاربتم الشعب اليمني، ومهما توجهتم بالمؤامرات فهذا لن يهد من عزم اليمنيين ولن يضرهم ، وسيظلون متمسكين بالرسول وبالدين ومسيرة الإسلام".

من جانبه قال مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد إن" الاحتفال الكبير بهذه المناسبة يدل على مدى الوعي والتفافهم حول القرآن الكريم، ومدى أهمية العودة الصادقة إلى الرسول عودة عملية، مؤكداً أنه لا مخرج للأمة إلا بالعودة إلى مصدر عزتها وقوتها التي يحاول الأعداء فصلهم عنها".

وأشار حامد في تصريح خاص لتابناك إلى" أنه مهما طال العدوان واشتد الحصار على الشعب اليمني كلما ازداد وعيه الشعب اليمني في مواجهتكم تحت قيادة واحدة".

بدوره، قال وزير الإعلام ضيف الله الشامي إن" الشعب اليمني وهو يحتفل بهذه المناسبة هو يقدم رسائل عديدة للعالم بأكمله بأن من يريد العزة والكرامة والحرية فعليه أن ينتهج منهج النبي الذي أخرج الناس من واقع العبودية إلى العزة".

وأضاف أن " الشعب اليمني يطبق ذلك على الميدان من خلال التحرك في كل الميادين في الساحات، حيث عبر المحتشدون عن فرحهم وابتهاجهم بالنبي، مؤكداً أن الحصار على الشعب اليمني ومحاولة القضاء عليه قد فشل ولا يمكن لأي قوة في العالم أن تفصله عن الله وعن الرسول".

ومن جهته، قال أمين العاصمة حمود عباد إن" الشعب اليمني يحتفل بذكرى مولد رسول الله في لحظة تاريخية تشتد المؤامرة عليه، مؤكداً أن اليمنيين ينتصرون في كافة الميادين لارتباطهم بنهج رسول الله.

وقال الإعلامي محسن الشامي إن "اليمنيين لم يأتوا بجديد، وإنما هذا الاحتفال هو امتداد للأنصار الذي فرحوا بالرسول وناصروه، مشيراً إلى أن المناسبة محطة دينية وأخلاقية وسياسية، وتوصل رسالة لكل العالم بأن هذه المناسبة هي عودة للقيم والأخلاق والمبادئ، وأنها رسالة للشعب اليمني بأن يكونوا يداً واحدة في مواجهة الباطل مهما كانت المخاطر".
أما المواطن علي المساجدي، فقال إن" اليمنيين يفتخرون بهذه المناسبة وأن الشعب اليمني يحبون رسول الله وهم أهل المدد والسند لرسول الله".

من جهتها قالت الطفلة صرخة إن" أطفال اليمن جاءوا ليحتفلوا بالمولد النبوي الشريف، في حين تحتفل الإمارات والسعودية بعيد الحب والشجرة ورأس السنة بحسب قولها، مختتمة حديثها بالقول :"روحي لك الفداء يارسول الله".

 

         

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