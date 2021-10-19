الكاظمي يعلن اعتقال المسؤول عن تفجير الكرادة الدامي

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اعتقال المسؤول عن تفجير الكرادة الدامي، الذي وقع عام 2016، في منطقة الكرادة ببغداد، وأسفر عن ماستشهاد نحو 300 شخص وإصابة 250 آخرين.

موقع تابناك الإخباري_واعتبر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في الكرادة، أعنف تفجير تشهده العاصمة العراقية منذ الغزو الأمريكي عام 2003.

وقال الكاظمي، في تغريدة عبر تويتر: "بعد أكثر من خمس سنوات على جريمة تفجير الكرادة التي أدمت قلوب العراقيين، نجحت قواتنا البطلة، بعد ملاحقة مخابراتية معقّدة خارج العراق، في اعتقال الإرهابي غزوان الزوبعي، الملقب بـ(أبو عبيدة بغداد)، المسؤول عن هذه الجريمة وجرائم أخرى".

وأضاف، أن "محاسبة المتورّطين بدماء أبنائنا واجبٌ وطني لن نحيد عنه، وقد وجّهنا بتنظيم مسابقة لإنشاء نصبٍ يخلّد ضحايا تفجير الكرادة كجزءٍ من الوفاء لكل تضحيات العراقيين، ما ضاع حق وراءه مطالب".

وأوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الاثنين، تفاصيل السجل الإرهابي لغزوان الزوبعي المسؤول عن تفجير الكرادة الدامي عام 2016.

وقال اللواء يحيى رسول، في بيان "بعد التوكل على الله، وبإشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي، تمكن الأبطال في جهاز المخابرات الوطني وبعملية بطولية استخبارية معقدة من إلقاء القبض على المتهم غزوان الزوبعي الملقب بأبو عبيدة بغداد في إحدى الدول، وهو من أبرز المطلوبين للقضاء العراقي، حيث نفذ هذا الإرهابي العديد من العمليات الإجرامية ضد أبناء الشعب العراقي والقوات الأمنية العراقية".

وأوضح اللواء رسول أن "أبرز العمليات الإجرامية التي تورط بها الزوبعي تشمل:

- تفجير عجلة مفخخة في منطقة الكرادة (مجمع الليث) بتاريخ 2017/7/3 من خلال انتحاري، حيث كان موجوداً مع الانتحاري في المضافة نفسها قبل توجهه الى بغداد ونقله مع عجلته الى منطقة العظيم، وبعدها توجه بها الانتحاري الى بغداد ونفذ عمليته.

- أشرف على تفجير مزدوج في محافظة بغداد في مول النخيل بتاريخ 2016/9/9 من خلال انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً، وتلاها تفجير عجلة مفخخة نوع هونداي باص تحتوي على انتخاري آخر.

- تفجير عجلة مفخخة في بغداد بالقرب من مرطبات الفقمة بتاريخ 2017/5/30 كان يستقل العجلة انتحاري.

- تفجير عجلة مفخخة في منطقة الشواكة بالقرب من هيئة التقاعد العامة بتاريخ 2017/5/30 كان يستقل العجلة انتحاري.

- تفجير عجلة تستهدف زوار الإمام الكاظم عليه السلام أثناء مراسيم الاستشهاد في مفرق الدورة قرب السايلو 2016/5/2 كان يستقل العجلة انتحاري."