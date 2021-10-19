النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۷مشاهدات
‍ پ

اهتمام أمريكي وسعودي بسيطرة الجيش واللجان الشعبية على مديرية العبدية في مأرب

مع احتفالات الشعب اليمني بالمولد النبوي، كشفت القوات المسلحة اليمنية تفاصيل عملية "ربيع الانتصار" بتحرير مديريات العبدية وحريب وأجزاء من مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مارب، إضافة إلى تحرير مديريات عسيلان وبيحان وعين في محافظة شبوة.
رمز الخبر: ۵۸۸۳۵
تأريخ النشر: 18 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وتتربع هذه المديريات التي تحررت مؤخراً على مساحة جغرافية تقدر بـ 3200 كم مربع، وفي محافظتين من أغنى المحافظات النفطية والغازية.

وعلى وقع إنجازات الجيش اليمني واللجان الشعبية في هذه المديريات الاستراتيجية ضمن محافظتي شبوة ومارب، كان لافتاً الاهتمام الأمريكي والسعودي على وجه الخصوص بمديرية العبدية في مارب، لعدة اعتبارات هامة، سيكون لها تداعياتها الحاسمة على مسرح العمليات العسكرية، وعلى مستقبل حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي. ومن أبرز هذه الاعتبارات ما يلي:

- تمثل العبدية البوابة الجنوبية لمدينة مارب
- السيطرة على العبدية يمنح الجيش واللجان الشعبية نقاط وصل جغرافية بمحافظات شبوة والبيضاء، وفي المقابل تفصل قوى التحالف السعودي ومسلحيه تماماً عن نقاط الوصل الجغرافي بالبيضاء وشبوة.
- العامل الأكثر ازعاجاً لواشنطن والرياض أن العبدية كانت تضم أشرس المقاتلين من قيادات القاعدة وداعش والإصلاح، وبالتالي فإن سقوطها يعطي مؤشراً لسقوط ما بعدها، وهذا ما يفسر تصريحات المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، وقبله تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية، ووزارة الدفاع السعودية، فضلاً عن تصريحات حكومة هادي.
- إسقاط مارب أسقط رهانات التحالف على كثافة الغطاء الجوي، وأسقط نظرية حسم المعارك بالغارات الجوية، ويعزز ذلك أن طيران التحالف شن قرابة 300 غارة جوية على محيط مديرية العبدية، ضمن مساعيه لإفشال تقدم قوات صنعاء، وفشل في مساعيه بشكل مطلق.

وعليه فإن من يتأمل خريطة محافظة مارب، يلحظ الأهمية الاستراتيجية لمديرية العبدية وتأثيراتها على سير المعارك في المحافظة، إلى جانب أن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية باتت تحكم سيطرتها الكاملة على قرابة 12 مديرية تتمثل في كل المديريات الجنوبية (العبدية – وحريب – ماهلية – وأجزاء من الجوبة – وجبل مراد) إضافة إلى المديريات الشمالية الغربية (صرواح ومديرية السد).

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الصحة العالمية تعيّن لاعب كرة القدم دروغبا سفيرًا للنوايا الحسنة المعني بالرياضة والصحة
الخارجية تحثّ الولايات المتحدة على تبني سياسات عقلانية وعملية تجاه الصين
إعلان حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد لمواجهة عنف تجار المخدرات
مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في الذكرى الثانية للاحتجاجات ضد عدم المساواة
ميركل تبحث مع رئيس الوزراء الصيني التعاون والعلاقات الاقتصادية في محادثة وداع افتراضية
قيادة حماس في رام الله: الجنود الأسرى بغزة لن يروا النور إلا عندما يراه أسرانا
الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف بدمشق
أحد مدبري تفجير الكرادة يعترف بعملياته الارهابية بعد اعتقاله من قبل جهاز المخابرات
الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويعتدي على طفل خلال مواجهات في باب العامود بالقدس المحتلة
الشيخ الخزعلي: فليتظاهر وليعتصم من يشعر أن حقه قد غُبن وسُلب
نتفهم مطالبكم المشروعة وعلييكم نبذ كل من يريد الإضرار بالمصالح العامة والخاصة
حماس تبدي استعدادها لتبادل الأسرى مع العدو.. الكرة في ملعب إسرائيل
اعتقال فلسطيني في السعودية بتهمة "الإساءة لولي الأمر"
فيلم ايراني يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان لندن السينمائي
أنقرة تستدعي سفراء 10 دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا
سياسيون: الأمم المتحدة تكيل بمكيالين في حديثها عن حصار المدنيين بمديرية العبدية بمأرب
خطيب زادة: اجتماع الدول الجارة لأفغانستان يُعقد في طهران الأسبوع المقبل
اهتمام أمريكي وسعودي بسيطرة الجيش واللجان الشعبية على مديرية العبدية في مأرب
الحلبوسي والعامري يؤكدان أهمية النظر بالطعون المقدَّمة حول نتائج الانتخابات
الأمير ويليام يسلم جوائز "إيرث شوت" لاستنباط حلول للبيئة: اختياراتنا ستحدد مصير كوكبنا
تعيين ماموستا عبدالسلام کریمي مستشارا لرئيس الجمهورية في شؤون الاقليات الدينية
عضو بمجلس خبراء القيادة: التكفيريون هم عملاء اميركا والكيان الصهيوني
وزير الخارجية الإيراني يؤكد التزام فريق التفاوض بقانون البرلمان بشأن الغاء العقوبات
تظاهرة في الذكرى الثانية لتحركات 17 تشرين الاول / اكتوبر وسط إنتشار أمني كثيف
أمين عام المجمع العالمي لأهل البيت: فلسطين قضية الإسلام والدفاع عنها هو دفاع عن الاسلام
التعامل الثقافي بين ايران والصين ساهم في ازدهار الحضارة الانسانية
تعيين "غريب ابادي" نائبا لرئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية
مسيرة جماهيرية للجبهة الشعبية في غزة إحياء لذكرى عملية السابع عشر من أكتوبر
حجم التبادل التجاري بين ايران والدول الجارة بلغ 22.5 مليار دولار خلال 6 أشهر
تشومسكي: لعبة اميركا الدموية في افغانستان لم تنته بعد