النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۱مشاهدات
‍ پ
السيد عبد الملك الحوثي بمناسبة المولد النبوي الشريف:

الاقتداء الصادق برسول الله يكون في المبادئ / موقفنا ثبات تجاه القضية الفلسطيني

قال السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، اننا نؤكد على ثباتنا على موقفنا المبدئي الديني تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.
رمز الخبر: ۵۸۸۳۳
تأريخ النشر: 18 October 2021

السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي قال للمشاركين في احتفالات المولد النبوي الشريف: "نفسي لكم الفداء يا أحفاد الأنصار وأبناء يمن الإيمان، ونبارك للأمة الإسلامية مناسبة المولد النبوي الشريف".

واكد ان الشعب اليمني يحتفل بهذه المناسبة بكل محبة واعتزاز وتقدير وتوقير لخاتم أنبياء الله في تأكيد متجدد للولاء وتصديا لمحاولات استنقاص مكانته في القلوب، مشيرا الى ان الشعب اليمني يستلهم من سيرة رسول الله ويستنير بهديه من واقع الوعي لما يعنيه الإيمان به في إطار التوجه العملي لشعبنا في التحرر من هيمنة الاستكبار.

وقال ان الاقتداء الصادق برسول الله يكون في المبادئ الكبرى والالتزامات العملية في كبير الأمور وصغيرها. واستطرد قائلا: "يتحقق الوعد الإلهي بسورة الإسراء في عصرنا بفساد وظلم الإسرائيليين، وسيتحقق وعد الله بنهاية ما هم فيه من علو واستكبار، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا".

ونوه الى ان "تقديم الكافرين والمنافقين لعنوان "الإبراهيمية" لتحالفاتهم الشيطانية والتطبيع، هو إساءة كبيرة لنبي الله إبراهيم عليه السلام، مضيفا ان الطواغيت شوهوا الإسلام من خلال عملائهم التكفيريين السفاحين الذين يقدمون أبشع صورة مشوهة تحسب زورا على الإسلام.

قال السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ان الشعب اليمني يؤكد ما أعلنه سابقا أنه جزء من المعادلة التاريخية التي أعلنها السيد حسن نصرالله أن التهديد على القدس يعني حربا إقليمية

وتابع: "نؤكد على ثباتنا على موقفنا المبدئي الديني تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني"، ونؤكد ما أعلناه سابقا أننا جزء من المعادلة التاريخية التي أعلنها السيد حسن نصرالله أن التهديد على القدس يعني حربا إقليمية، ونؤكد تضامننا مع كل أبناء أمتنا المظلومين ونعتز بأخوتنا الإسلامية مع أحرار الأمة ومحور الجهاد والمقاومة.

واستطرد قائلا: "أدعو شعبنا العزيز إلى مواصلة الجهود في التصدي للعدوان الأمريكي السعودي الغاشم، ويتوجب علينا شرعا التصدي للعدوان بكل ثبات حتى رفع الحصار وإنهاء العدوان والاحتلال ومعالجة ملفات الحرب".

وتابع: "نؤكد على أن هدفنا في تحقيق الحرية والاستقلال على أساس هويتنا الإيمانية هو هدف مقدس يرتكز على مبدئنا في التوحيد لله والكفر بالطاغوت"، مؤكدا ان العمل على تحقيق الحرية والاستقلال جهاد مقدس في سبيل الله ولن يخضع للمساومة أبدا./انتهى/

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
الصحة العالمية تعيّن لاعب كرة القدم دروغبا سفيرًا للنوايا الحسنة المعني بالرياضة والصحة
الخارجية تحثّ الولايات المتحدة على تبني سياسات عقلانية وعملية تجاه الصين
إعلان حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد لمواجهة عنف تجار المخدرات
مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في الذكرى الثانية للاحتجاجات ضد عدم المساواة
ميركل تبحث مع رئيس الوزراء الصيني التعاون والعلاقات الاقتصادية في محادثة وداع افتراضية
قيادة حماس في رام الله: الجنود الأسرى بغزة لن يروا النور إلا عندما يراه أسرانا
الرئيس الأسد يشارك في الاحتفال الديني بذكرى المولد النبوي الشريف بدمشق
أحد مدبري تفجير الكرادة يعترف بعملياته الارهابية بعد اعتقاله من قبل جهاز المخابرات
الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويعتدي على طفل خلال مواجهات في باب العامود بالقدس المحتلة
الشيخ الخزعلي: فليتظاهر وليعتصم من يشعر أن حقه قد غُبن وسُلب
نتفهم مطالبكم المشروعة وعلييكم نبذ كل من يريد الإضرار بالمصالح العامة والخاصة
حماس تبدي استعدادها لتبادل الأسرى مع العدو.. الكرة في ملعب إسرائيل
اعتقال فلسطيني في السعودية بتهمة "الإساءة لولي الأمر"
فيلم ايراني يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان لندن السينمائي
أنقرة تستدعي سفراء 10 دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا
سياسيون: الأمم المتحدة تكيل بمكيالين في حديثها عن حصار المدنيين بمديرية العبدية بمأرب
خطيب زادة: اجتماع الدول الجارة لأفغانستان يُعقد في طهران الأسبوع المقبل
اهتمام أمريكي وسعودي بسيطرة الجيش واللجان الشعبية على مديرية العبدية في مأرب
الحلبوسي والعامري يؤكدان أهمية النظر بالطعون المقدَّمة حول نتائج الانتخابات
الأمير ويليام يسلم جوائز "إيرث شوت" لاستنباط حلول للبيئة: اختياراتنا ستحدد مصير كوكبنا
تعيين ماموستا عبدالسلام کریمي مستشارا لرئيس الجمهورية في شؤون الاقليات الدينية
عضو بمجلس خبراء القيادة: التكفيريون هم عملاء اميركا والكيان الصهيوني
وزير الخارجية الإيراني يؤكد التزام فريق التفاوض بقانون البرلمان بشأن الغاء العقوبات
تظاهرة في الذكرى الثانية لتحركات 17 تشرين الاول / اكتوبر وسط إنتشار أمني كثيف
أمين عام المجمع العالمي لأهل البيت: فلسطين قضية الإسلام والدفاع عنها هو دفاع عن الاسلام
التعامل الثقافي بين ايران والصين ساهم في ازدهار الحضارة الانسانية
تعيين "غريب ابادي" نائبا لرئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية
مسيرة جماهيرية للجبهة الشعبية في غزة إحياء لذكرى عملية السابع عشر من أكتوبر
حجم التبادل التجاري بين ايران والدول الجارة بلغ 22.5 مليار دولار خلال 6 أشهر
تشومسكي: لعبة اميركا الدموية في افغانستان لم تنته بعد