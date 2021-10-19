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أمين عام المجمع العالمي لأهل البيت: فلسطين قضية الإسلام والدفاع عنها هو دفاع عن الاسلام

جال َالأمين ُالعام للمجمع ِالعالمي لأهل البيت عليهم السلام وعضو ُمجلس خبراء القيادة ِفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية ُالله الشيخ رضا رمضاني، على الفعالياتِ السياسية ِوالدينية ِجنوباً، في رسالة تأكيد ٍعلى عمق ِالعلاقة ِمع َشعب ِلبنان المقاوم.
رمز الخبر: ۵۸۸۳۲
تأريخ النشر: 18 October 2021

موقع تابناك الإخباري_من قيادة ِمنطقة ِالجنوب الأولى في صور افتتح َرمضاني والوفد ُالمرافق الجولة، فعقد َلقاءً مع مسؤول ِالمنطقة عبد الله ناصر، جرى خلاله استعراض ٌللأوضاع ِالعامة في لبنان والمنطقة ِوالتباحث ُفي القضايا والشؤون ِالإسلامية.

وقال آية الله رمضاني "أود أن أقدم كلمات التعزية بمناسبة استشهاد ثلة منا لشباب جراء الفتنة التي جرت قبل أيام، هم يظنون أن يهذه الفتن والقتل سيضعفون المقاومة وجبهة المقاومة لكن نحن سنحتفل بعد سنة بالسنوية الأربعينية لمحور المقاومة ونأمل أن تقوى هذه المقاومة أكثر مما كانت في السابق".

وانتقل الوفد ُإلى المدرسة ِالدينية، والتقى عضو َالهيئة ِالشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى رئيس َلقاء ِعلماء صور الشيخ علي ياسين وحشداً من العلماء.

وأضاف آية الله رمضاني "فلسطين ليست جغرافيا فحسب انما قضية الإسلام كما قال الامام الخميني والدفاع عنها هو دفاع عن الاسلام ولذلك نحن اليوم ملزمون جميعا بالعمل على استخراج فكر المقاومة في القرآن الكريم وتعميمه في مواجهة كل المستكبرين والظالمين".

وإلى دار ِالإفتاء ِالجعفري في صور إنتقل َالشيخ رمضاني، حيث ُكان في استقباله مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله ووفد ٌعلمائي ٌجامع، توجه بعدها إلى مؤسسات ِالإمام الصدر حيث التقى عائلة الإمام المغيب معزياً برحيل ِالسيدة ِبروين خليلي.

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