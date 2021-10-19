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اشتيه:

إرهاب المستوطنين لن يخيف أهلنا أصحاب الأرض والزيتون ونرحب بفتح قنصلية واشنطن

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن "إرهاب المستوطنين لن يخيف أهلنا أصحاب الأرض والحق والزيتون".
رمز الخبر: ۵۸۸۲۵
تأريخ النشر: 18 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال اشتية، في كلمته بمستهل اجتماع مجلس الوزراء اليوم الإثنين، إن مجلس الوزراء يناقش اليوم خلال جلسة الحكومية الأسبوعية، العمل بالتوقيت الشتوي ومشاريع بنية تحتية لقطاع غزة والضفة الغربية.

ودعا رئيس الوزراء "الأمم المتحدة أن تنشئ قاعدة بيانات خاصة بالمستوطنين كأشخاص من أجل محاكمتهم على أفعالهم الإرهابية وغير الشرعية وغير القانونية"، مؤكدًا أن إرهاب المزارعين ومنعهم من قطف ثمار زيتونهم لن يثنيهم عن الوصول لأرضهم.

وطالب اشتية، طلبة الجامعات والشبيبة بالتواجد مع المزارعين ومساعدتهم في قطاف ثمار زيتونهم، وقال: "سأشارك مع عدد من الوزراء في قطف الزيتون في أراضي سلفيت الصامدة".

وأكد أن "إقامة محطة للباصات للمستوطنين جنوب نابلس وعلى مساحة واسعة من الأرض الفلسطينية، ما هو الا خطوة أخرى لضم هذه الأراضي بما يخرق القانون الدولي والشرعية الدولية"، مطالبا الأمم المتحدة أيضا بتسيير فرق رقابة لما يجري في فلسطين.

ورحّب رئيس الوزراء بإصرار "الولايات المتحدة على إعادة فتح قنصليتها في القدس العربية المحتلة، تأكيدا على أن القدس أرض محتلة ينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي الفلسطينية تحت القانون الدولي".

وقال إن "إعادة فتح القنصلية كما ورد على لسان وزير الخارجية الأميركي أمر هام ووعد قطعته الولايات المتحدة على نفسها، آملا أن يتم ذلك في القريب العاجل، وألا يقبل أحد الادعاء بأن الحكومة الإسرائيلية في وضع هش، وعليه لا يمكن ومن غير المقبول تمكينها على حساب الحق الفلسطيني وبما يخالف القانون الدولي".

وأردف: أن رد العالم على المشروع الاستيطاني الذي يزداد كثافة بشكل يومي يجب أن يكون بالاعتراف بدولة فلسطين، وفي الوقت الذي فيه تستمر إسرائيل بهدم بيوت المواطنين وهم أحياء فإنها أصبحت تنبش قبور الموتى وهذا ما يجري في المقبرة اليوسيفية في القدس.

وتوجه اشتيه بالتحية للأسرى المضربين عن الطعام، وعلى رأسهم الأسيرين كايد الفسفوس ومقداد القواسمة، داعيا المؤسسات الحقوقية الدولية التدخل لإنقاذ حياتهم والافراج عنهم.

وهنأ رئيس الوزراء، "شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد المولد النبوي الشريف يوم غد الثلاثاء"، سائلًا الله عز وجل أن "يعيده على قدسنا وقد تحرر وعلى أهلنا وشعبنا وهم ينعمون في دولة مستقلة ذات سيادة وأن يعودوا إلى ديارهم التي شردوا منها"، ودعا إلى إحياء هذه الذكرى في رحاب المسجدين الأقصى والإبراهيمي الطاهرين.

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