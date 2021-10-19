بوريل يعرب عن تفاؤله بشأن استئناف المحادثات مع إیران: الأمور في طور التحسن

أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، عن أمله في استئناف المحادثات مع إیران بشأن الاتفاق النووي.

موقع تابناك الإخباري_وفي تصريحات لدى وصوله إلى لوكسمبورغ لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، امتنع بوريل، عن التأكيد على ما إذا كان دبلوماسيين من الاتحاد الاوروبي وإيران سيعقدون الخميس القادم جولة جديدة من الحوار في بروكسل ضمن مساعي إحياء الاتفاق النووي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه "أكثر تفاؤلاً اليوم مما كان أمس".

وقال بوريل: "ليس هناك أي تأكيد بعد، لكن الأمور في طور التحسن وآمل أن تعقد اجتماعات تمهيدية في بروكسل في الأيام القليلة القادمة".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الاثنين، استئناف المفاوضات النووية في فيينا خلال الأيام المقبلة، مشددة على "إننا لا نريد إضاعة الوقت في مفاوضات استنزافية تتعلق بملفنا النووي".