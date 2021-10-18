النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۳۱مشاهدات
‍ پ
الخارجية:

لا نؤيّد خبر زيارة وفد سعودي إلى طهران والمفاوضات النووية ستُستأنف خلال أيام

أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، سعيد خطيب زادة، أن الجمهورية الإسلامية لا تؤيد خبر زيارة وفد سعودي إلى طهران، كما لفت أن "المحادثات النووية ستستأنف في بروكسل في غضون الأيام القليلة المقبلة".
رمز الخبر: ۵۸۸۲۲
تأريخ النشر: 18 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، المحادثات بين مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية علي باقري ومساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا بأنها جيدة وبناءة.

واضاف خطيب زاده في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إنه تم الاتفاق على مواصلة المحادثات والتشاور ببروكسل خلال الأيام المقبلة حول المواضيع التي لم يتم حلها في فيينا.

وحول تصريحات مورا بأن الفرصة محدودة لعودة إيران للمفاوضات النووية، قال ان اللقاء بين "مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية علي باقري ومساعد منسق السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي انريكي مورا كان جيدا وبناءا وأبلغت إيران مورا النقاط الضرورية في ملفها النووي"، قائلاً: اتفقنا على مواصلة المحادثات في بروكسل خلال الأيام المقبلة حول المواضيع التي لم يتم حلها في فيينا.

وأردف: استمرارنا في المحادثات قرار مؤكد وفق تصريحات رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان. وسنتحدث حول التحديات التي طالت المفاوضات خلال جولات الحوار الست الماضية.

من جهة أخرى، قال خطیب زاده: "الیوم فی طهران نستضیف وزیر الخارجیة الفنزویلي".

كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجیة أن "المفاوضات بین إیران والسعودیة محترمة وجادة"، الا انه أوضح أن الجمهورية الإسلامية لا تؤيد خبر زيارة وفد سعودي إلى طهران.

كما أعلن أن اجتماع وزراء خارجیة الدول المجاورة لأفغانستان سیعقد حضوریاً الأربعاء المقبل في طهران.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
لا نؤيّد خبر زيارة وفد سعودي إلى طهران والمفاوضات النووية ستُستأنف خلال أيام
الحلبوسي والعامري يؤكدان أهمية النظر بالطعون المقدَّمة حول نتائج الانتخابات
الأمير ويليام يسلم جوائز "إيرث شوت" لاستنباط حلول للبيئة: اختياراتنا ستحدد مصير كوكبنا
الآلاف يتظاهرون احتجاجًا ضد قرارات حكومة نجيب بوكيلة
الكاظمي يدعو إلى تجاوز الخلافات وإعادة الثقة بالعمل السياسي
الرئيس الأسد يبحث مع لافرنتييف وفيرشينين مجالات التعاون بين سوريا وروسيا
خطيب زادة: اجتماع الدول الجارة لأفغانستان يُعقد في طهران الأسبوع المقبل
إرتفاع ضحايا الفيضانات جنوب البلاد الى 20 شخصًا والانهيارات الأرضية مستمرة
حجم التبادل التجاري بين ايران والدول الجارة بلغ 22.5 مليار دولار خلال 6 أشهر
تشومسكي: لعبة اميركا الدموية في افغانستان لم تنته بعد
مساعد وزير الخارجية يؤكد على رفع الحصار الظالم عن شعب اليمن
القوات المسلحة اليمنية تكشف عن عملية "ربيع النصر" في مأرب وشبوة
شيخ الأزهر: احتفالنا بمولد خاتم الأنبياء هو احتفال بالكمال الإنساني في أرفع درجاته
بالصور: حصاد التفاح من بساتين محافظة کهکیلویة وبویر أحمد
تعيين ماموستا عبدالسلام کریمي مستشارا لرئيس الجمهورية في شؤون الاقليات الدينية
المفوضية تعلن نتائج الانتخابات بعد انتهاء العد والفرز اليدوي
وزير لبناني سابق: دور السفارة الامريكية وجعجع كان جر لبنان الى حافة الانهيار/ تصريحات اعضاء الكونغرس تُظهر مدى تورّطهم
التجهيزات والاستعدادات في ساحة السبعين للجنة التحضيرية لفعالية المولد النبوي
سفير اسرائيلي سابق مُعجب بابن سلمان: نتشابه وإيّاه في التفكير
البحرين تمتنع عن اصدار التاشيرة لاعضاء المنتخب الايراني للتنس
اللواء باقري يتوجه إلى موسكو على رأس وفد عسكري رفيع المستوى
تظاهرات واحتجاجات في أكثر من منطقة ضد نتائج الإنتخابات الأخيرة
زيادة صادرات الفستق بمقدار 8000 طن في غضون 6 اشهر
السفير القطري ونائبه يصلان قطاع غزة مساء اليوم
أول صلاة "بلا تباعد" في الحرم المكي منذ أكثر من عام
العصائب: موقفنا ثابت من إخراج المحتل الأمريكي من العراق
ما بعد حادثة الطيونة.. قيادة المقاومة الدولة مطالبة بتقديم المجرمين للعدالة
الحكومة تعلق الحوار مع المعارضة بعد تسليم أليكس صعب لواشنطن
مقتل 10 أشخاص وفقدان 11 أخرين جراء الأمطار الغزيرة بولاية كيرالا الهندية
تسوية أوضاع مسلحين ومطلوبين في قرى جديدة بريف درعا