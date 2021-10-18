الحلبوسي والعامري يؤكدان أهمية النظر بالطعون المقدَّمة حول نتائج الانتخابات

استقبل رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وبحثا المشهد السياسي في العراق، فيما أكدا أهمية النظر بالطعون المقدَّمة حول نتائج الانتخابات.

موقع تابناك الإخباري_بحث رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، المشهد السياسي في العراق، فيما أكدا أهمية النظر بالطعون المقدَّمة حول نتائج الانتخابات.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، ان "رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، التقى رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وبحث اللقاء تطورات المشهد السياسي في العراق ونتائج الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الحلول اللازمة للمرحلة المقبلة."

وأضاف البيان: "كما أكد اللقاء أهمية النظر بالطعون والشكاوى المقدَّمة من القوى السياسية حول نتائج الانتخابات وتدقيقها، من أجل شفافية العملية الانتخابية وطمأنة جميع المشاركين في الانتخابات على مستوى المرشحين والناخبين بدقة ونزاهة الإجراءات".