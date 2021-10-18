النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۵مشاهدات
‍ پ

الآلاف يتظاهرون احتجاجًا ضد قرارات حكومة نجيب بوكيلة

تظاهر الآلاف في السلفادور، أمس الأحد، احتجاجًا على قرارات الرئيس نجيب بوكيلة في عدة قضايا داخلية، أهمها اعتماد "بتكوين" كعملة قانونية وإقالة قضاة المحكمة العليا.
رمز الخبر: ۵۸۸۱۹
تأريخ النشر: 18 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وشارك ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص (وفق ما أعلنته وسائل إعلام محلية) في التظاهرة الاحتجاجية في العاصمة سان سلفادور، حاملين لافتات وإشارات ترفض "بتكوين"، التي أصبحت رسميًا عملة قانونية في السلفادور منذ أيلول/سبتمبر.

كما ردّد المتظاهرون في شوارع العاصمة، شعارات رافضة لعزل قضاة المحكمة العليا واحتمال أن يسعى بوكيلة للفوز بثاني فترة على التوالي.

وردّد المواطنون شعارات من بينها "ماذا تريد السلفادور؟ تخلصوا من الديكتاتور!" بالقرب من الميدان الرئيسي بالعاصمة، فيما أضرم محتجون آخرون النار في دمية تشبه الرئيس البالغ من العمر 40 عاما.

يشار الى ان بوكيلة أعلن نفسه "ديكتاتور" السلفادور على حسابه على "تويتر" الشهر الماضي في دعابة على ما يبدو.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
لا نؤيّد خبر زيارة وفد سعودي إلى طهران والمفاوضات النووية ستُستأنف خلال أيام
الحلبوسي والعامري يؤكدان أهمية النظر بالطعون المقدَّمة حول نتائج الانتخابات
الأمير ويليام يسلم جوائز "إيرث شوت" لاستنباط حلول للبيئة: اختياراتنا ستحدد مصير كوكبنا
الآلاف يتظاهرون احتجاجًا ضد قرارات حكومة نجيب بوكيلة
الكاظمي يدعو إلى تجاوز الخلافات وإعادة الثقة بالعمل السياسي
الرئيس الأسد يبحث مع لافرنتييف وفيرشينين مجالات التعاون بين سوريا وروسيا
خطيب زادة: اجتماع الدول الجارة لأفغانستان يُعقد في طهران الأسبوع المقبل
إرتفاع ضحايا الفيضانات جنوب البلاد الى 20 شخصًا والانهيارات الأرضية مستمرة
حجم التبادل التجاري بين ايران والدول الجارة بلغ 22.5 مليار دولار خلال 6 أشهر
تشومسكي: لعبة اميركا الدموية في افغانستان لم تنته بعد
مساعد وزير الخارجية يؤكد على رفع الحصار الظالم عن شعب اليمن
القوات المسلحة اليمنية تكشف عن عملية "ربيع النصر" في مأرب وشبوة
شيخ الأزهر: احتفالنا بمولد خاتم الأنبياء هو احتفال بالكمال الإنساني في أرفع درجاته
بالصور: حصاد التفاح من بساتين محافظة کهکیلویة وبویر أحمد
تعيين ماموستا عبدالسلام کریمي مستشارا لرئيس الجمهورية في شؤون الاقليات الدينية
المفوضية تعلن نتائج الانتخابات بعد انتهاء العد والفرز اليدوي
وزير لبناني سابق: دور السفارة الامريكية وجعجع كان جر لبنان الى حافة الانهيار/ تصريحات اعضاء الكونغرس تُظهر مدى تورّطهم
التجهيزات والاستعدادات في ساحة السبعين للجنة التحضيرية لفعالية المولد النبوي
سفير اسرائيلي سابق مُعجب بابن سلمان: نتشابه وإيّاه في التفكير
البحرين تمتنع عن اصدار التاشيرة لاعضاء المنتخب الايراني للتنس
اللواء باقري يتوجه إلى موسكو على رأس وفد عسكري رفيع المستوى
تظاهرات واحتجاجات في أكثر من منطقة ضد نتائج الإنتخابات الأخيرة
زيادة صادرات الفستق بمقدار 8000 طن في غضون 6 اشهر
السفير القطري ونائبه يصلان قطاع غزة مساء اليوم
أول صلاة "بلا تباعد" في الحرم المكي منذ أكثر من عام
العصائب: موقفنا ثابت من إخراج المحتل الأمريكي من العراق
ما بعد حادثة الطيونة.. قيادة المقاومة الدولة مطالبة بتقديم المجرمين للعدالة
الحكومة تعلق الحوار مع المعارضة بعد تسليم أليكس صعب لواشنطن
مقتل 10 أشخاص وفقدان 11 أخرين جراء الأمطار الغزيرة بولاية كيرالا الهندية
تسوية أوضاع مسلحين ومطلوبين في قرى جديدة بريف درعا