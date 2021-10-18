الرئيس الأسد يبحث مع لافرنتييف وفيرشينين مجالات التعاون بين سوريا وروسيا

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، والوفد المرافق لهما، في العاصمة السورية دمشق أمس الاحد.

موقع تابناك الإخباري_استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، والوفد المرافق لهما، في العاصمة السورية دمشق أمس الاحد.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون القائم بين البلدين سواء على صعيد مكافحة الإرهاب أو على الصعيد الاقتصادي والتجاري، وفق بيان لمكتب الأسد الإعلامي.

وأوضح لافرنتييف وفيرشينين أن هذه الزيارة تأتي ضمن توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لتعزيز هذا التعاون وتوسيع العمل مع سورية في جميع المجالات وعلى كافة المستويات"، مجددين التأكيد على "استعداد روسيا الاتحادية الدائم للمساهمة بفعالية في عملية إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية التي خربها الإرهاب وعقد شراكات استثمارية مع سورية في ميادين الطاقة والزراعة بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين ويسهم في تنشيط الاقتصاد السوري".

كما جرى النقاش حول تطورات الأوضاع ميدانياً في سوريا وآخر مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، حسب البيان.

واعتبر الرئيس الأسد أن هذه المستجدات والمتغيرات وعلى رأسها الانسحاب الأمريكي من أفغانستان تؤشر على "انكفاء دور الولايات المتحدة وحلفائها ما يتطلب من دول المنطقة والجوار العمل لتعزيز الأمن والسلم ورسم مستقبل المنطقة بإرادة شعوبها دون تدخلات خارجية".

وتناول اللقاء أيضاً موضوع اجتماعات لجنة مناقشة الدستور التي ستنطلق اليوم الاثنين وتم التأكيد على "أهمية الاستمرار في المسار السياسي من أجل التوصل إلى توافقات تنطلق من ثوابت الشعب السوري وتحفظ سيادة سوريا ووحدة أراضيها".