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إرتفاع ضحايا الفيضانات جنوب البلاد الى 20 شخصًا والانهيارات الأرضية مستمرة

لقي ما لا يقل عن 22 شخصًا حتفهم جراء هطول أمطار غزيرة في مطلع الأسبوع على ولاية كيرالا بجنوب الهند.
رمز الخبر: ۵۸۸۱۵
تأريخ النشر: 18 October 2021

موقع تابناك الإخباري_قال مسؤولون في الهند إن ما لا يقل عن 22 شخصًا لقوا حتفهم بعد هطول أمطار غزيرة في مطلع الأسبوع على ولاية كيرالا بجنوب الهند.

وأدى هطول الأمطار في أنحاء الولاية إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق عدة، مما دفع السلطات إلى استدعاء الجيش الهندي والبحرية لإنقاذ السكان.

ولفتت لجنة إدارة الكوارث في كيرالا في بيان إن من المتوقع استمرار هطول الأمطار الخفيفة في جميع أنحاء الولاية، على الرغم من سحب التحذيرات المتعلقة بالطقس في العديد من المناطق.

وكانت ولاية كيرالا قد شهدت أسوأ فيضانات خلال قرن من الزمان في عام 2018 إذ تسببت في مقتل ما لا يقل عن 400 شخص ونزوح حوالي 200 ألف.

وتعتمد الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، على هطول الأمطار لدعم سكانها الذين يعتمد الكثير منهم على الزراعة. لكن هطول الأمطار الغزيرة يمكن أن يتسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وأمراض تنقلها المياه.

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