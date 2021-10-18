حجم التبادل التجاري بين ايران والدول الجارة بلغ 22.5 مليار دولار خلال 6 أشهر

ان صادرات البلاد الى الدول الجارة خلال الفترة المذكورة شهدت زيادة بنسبة 33 بالمائة من حيث الزنة و 41 بالمائة من حيث القيمة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

اعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية روح الله لطيفي بان حجم التبادل التجاري بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول الـ 15 الجارة لها بلغ اكثر من 47 مليون طن بقيمة 22 مليارا و 588 مليون دولار خلال الاشهر الستة الاولى من العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس).

وقال لطيفي في تصريح له يوم الاحد: ان حجم التبادل التجاري الخارجي الايراني بلغ خلال الاشهر الستة الاولى من العام (الايراني) الجاري 79 مليونا و 104 الاف و 579 طنا بقيمة 44 مليارا و 926 مليونا و 168 الف دولار، من ضمنها 47 مليونا و 222 الفا و 768 طنا بقيمة 22 مليارا و 11 الف دولار مع الدول الجارة الـ 15 .

واضاف: ان حجم التبادل التجاري مع الدول الجارة يشكل 60 بالمائة من حيث الزنة و 50 بالمائة من حيث القيمة من اجمالي حجم التبادل التجاري الخارجي، ويشير الى زيادة بنسبة 37 بالمائة من حيث الزنة و 52 بالمائة من حيث القيمة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وحول صادرات البلاد الى الدول الجارة قال: انه تم خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري تصدير 36 مليونا و 87 الفا و 373 طنا من السلع بقيمة 11 مليارا و 218 مليونا و 138 الف دولار ويشكل 60 بالمائة من حيث الزنة و 51.5 بالمائة من حيث القيمة من اجمالي صادرات البلاد التي بلغت 21 مليارا و 805 ملايين و 611 الف دولار.

واضاف: ان صادرات البلاد الى الدول الجارة خلال الفترة المذكورة شهدت زيادة بنسبة 33 بالمائة من حيث الزنة و 41 بالمائة من حيث القيمة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبشان الصادرات لكل من الدول الجارة قال: ان الصادرات الى العراق بلغت 3 مليارات و 840 مليون دولار وتركيا 2 مليار و 308 ملايين والامارات 2 مليار و 243 مليونا وافغانستان 999 مليونا وباكستان 544 مليونا وعمان 277 مليونا و روسيا 270 مليونا و اذربيجان 212 مليونا و ارمينيا 156 مليونا وتركمنستان 145 مليونا وكازاخستان 80 مليونا وقطر 75 مليونا والكويت 65 مليونا والبحرين 3 ملايين السعودية 39 الف دولار.

وحول الواردات من الدول الجارة الـ 15 قال: ان اجمالي وادرات البلاد خلال الاشهر الستة الاولى من العام الجاري بلغ 19 مليونا و 138 الفا و 83 طنا بقيمة 23 مليارا و 120 مليونا و 556 الف دولار من ضمنها 11 مليونا و 135 الفا و 395 طنا بقيمة 11 مليارا و 369 مليونا و 972 الف دولار مع الدول الجارة اي 58 بالمائة من حيث الزنة و 49 بالمائة من حيث القيمة من اجمالي وادرات البلاد.

واوضح بان واردات البلاد من الامارات بلغت 7 مليارات و 305 ملايين دولار وتركيا 2 مليار و 435 مليونا وروسيا 639 مليونا والعراق 499 مليونا وعمان 270 مليونا وتاتي بعدها باكستان وكازاخستان واذربيجان وتركمنستان وارمينيا والكويت وافغانستان وقطر والبحرين، واخيرا السعودية من دون بيع اي سلعة لايران.