النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۲مشاهدات
‍ پ

مساعد وزير الخارجية يؤكد على رفع الحصار الظالم عن شعب اليمن

ان اي حل سياسي للازمة في اليمن يجب ان يكون من دون التدخل الخارجي وعلى اساس مطلب وارادة شعب اليمن.
رمز الخبر: ۵۸۸۱۲
تأريخ النشر: 18 October 2021

اكد كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الهامة علي اصغر خاجي، على رفع الحصار الظالم عن شعب اليمن، مشددا على ان اي حل سياسي لازمة اليمن يجب ان يكون على اساس مطلب وارادة شعب اليمن ومن دون تدخل خارجي.

جاء ذلك خلال اجتماع سفير اليمن لدى طهران ابراهيم محمد الديلمي مع كبير مساعدي الخارجية الايرانية للشؤون السياسية الهامة علي اصغر خاجي حيث جرى البحث حول احدث التطورات الميدانية والسياسية والدولية حول اليمن.

واكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة الحفاظ على وحدة اراضي اليمن واستقلاله وسيادته.

واكد كبير مساعدي الخارجية الايرانية للشؤون السياسية الهامة ضرورة حل مشاكل اليمن ورفع الحصار الظالم عن شعبه، معتبرا هذا الامر بانه رهن بارساء وقف اطلاق النار والحل السياسي للازمة فيه.

وقال خاجي: ان اي حل سياسي للازمة في اليمن يجب ان يكون من دون التدخل الخارجي وعلى اساس مطلب وارادة شعب اليمن.

وكان كبير مساعدي الخارجية الايرانية قد اجرى محادثات هاتفية قبل اسبوعين مع المبعوث الخاص الجديد للامين العام لمنظمة الامم المتحدة في الشان اليمني، هانس غروندبرغ في سياق مشاورات الجمهورية الاسلامية لحل وتسوية ازمة اليمن.

وبحث الجانبان خلال ذلك اللقاء حول احدث التطورات المتعلقة برفع الحصار ومسيرة السلام في اليمن واكد كبير مساعدي الخارجية الايرانية استمرار الدور البناء للجمهورية الاسلامية الايرانية بهدف الوصول الى السلام العادل عن طريق الحل السياسي.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
لا نؤيّد خبر زيارة وفد سعودي إلى طهران والمفاوضات النووية ستُستأنف خلال أيام
الحلبوسي والعامري يؤكدان أهمية النظر بالطعون المقدَّمة حول نتائج الانتخابات
الأمير ويليام يسلم جوائز "إيرث شوت" لاستنباط حلول للبيئة: اختياراتنا ستحدد مصير كوكبنا
الآلاف يتظاهرون احتجاجًا ضد قرارات حكومة نجيب بوكيلة
الكاظمي يدعو إلى تجاوز الخلافات وإعادة الثقة بالعمل السياسي
الرئيس الأسد يبحث مع لافرنتييف وفيرشينين مجالات التعاون بين سوريا وروسيا
خطيب زادة: اجتماع الدول الجارة لأفغانستان يُعقد في طهران الأسبوع المقبل
إرتفاع ضحايا الفيضانات جنوب البلاد الى 20 شخصًا والانهيارات الأرضية مستمرة
حجم التبادل التجاري بين ايران والدول الجارة بلغ 22.5 مليار دولار خلال 6 أشهر
تشومسكي: لعبة اميركا الدموية في افغانستان لم تنته بعد
مساعد وزير الخارجية يؤكد على رفع الحصار الظالم عن شعب اليمن
القوات المسلحة اليمنية تكشف عن عملية "ربيع النصر" في مأرب وشبوة
شيخ الأزهر: احتفالنا بمولد خاتم الأنبياء هو احتفال بالكمال الإنساني في أرفع درجاته
بالصور: حصاد التفاح من بساتين محافظة کهکیلویة وبویر أحمد
تعيين ماموستا عبدالسلام کریمي مستشارا لرئيس الجمهورية في شؤون الاقليات الدينية
المفوضية تعلن نتائج الانتخابات بعد انتهاء العد والفرز اليدوي
وزير لبناني سابق: دور السفارة الامريكية وجعجع كان جر لبنان الى حافة الانهيار/ تصريحات اعضاء الكونغرس تُظهر مدى تورّطهم
التجهيزات والاستعدادات في ساحة السبعين للجنة التحضيرية لفعالية المولد النبوي
سفير اسرائيلي سابق مُعجب بابن سلمان: نتشابه وإيّاه في التفكير
البحرين تمتنع عن اصدار التاشيرة لاعضاء المنتخب الايراني للتنس
اللواء باقري يتوجه إلى موسكو على رأس وفد عسكري رفيع المستوى
تظاهرات واحتجاجات في أكثر من منطقة ضد نتائج الإنتخابات الأخيرة
زيادة صادرات الفستق بمقدار 8000 طن في غضون 6 اشهر
السفير القطري ونائبه يصلان قطاع غزة مساء اليوم
أول صلاة "بلا تباعد" في الحرم المكي منذ أكثر من عام
العصائب: موقفنا ثابت من إخراج المحتل الأمريكي من العراق
ما بعد حادثة الطيونة.. قيادة المقاومة الدولة مطالبة بتقديم المجرمين للعدالة
الحكومة تعلق الحوار مع المعارضة بعد تسليم أليكس صعب لواشنطن
مقتل 10 أشخاص وفقدان 11 أخرين جراء الأمطار الغزيرة بولاية كيرالا الهندية
تسوية أوضاع مسلحين ومطلوبين في قرى جديدة بريف درعا