مساعد وزير الخارجية يؤكد على رفع الحصار الظالم عن شعب اليمن

ان اي حل سياسي للازمة في اليمن يجب ان يكون من دون التدخل الخارجي وعلى اساس مطلب وارادة شعب اليمن.

اكد كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الهامة علي اصغر خاجي، على رفع الحصار الظالم عن شعب اليمن، مشددا على ان اي حل سياسي لازمة اليمن يجب ان يكون على اساس مطلب وارادة شعب اليمن ومن دون تدخل خارجي.

جاء ذلك خلال اجتماع سفير اليمن لدى طهران ابراهيم محمد الديلمي مع كبير مساعدي الخارجية الايرانية للشؤون السياسية الهامة علي اصغر خاجي حيث جرى البحث حول احدث التطورات الميدانية والسياسية والدولية حول اليمن.

واكد الجانبان خلال اللقاء ضرورة الحفاظ على وحدة اراضي اليمن واستقلاله وسيادته.

واكد كبير مساعدي الخارجية الايرانية للشؤون السياسية الهامة ضرورة حل مشاكل اليمن ورفع الحصار الظالم عن شعبه، معتبرا هذا الامر بانه رهن بارساء وقف اطلاق النار والحل السياسي للازمة فيه.

وقال خاجي: ان اي حل سياسي للازمة في اليمن يجب ان يكون من دون التدخل الخارجي وعلى اساس مطلب وارادة شعب اليمن.

وكان كبير مساعدي الخارجية الايرانية قد اجرى محادثات هاتفية قبل اسبوعين مع المبعوث الخاص الجديد للامين العام لمنظمة الامم المتحدة في الشان اليمني، هانس غروندبرغ في سياق مشاورات الجمهورية الاسلامية لحل وتسوية ازمة اليمن.

وبحث الجانبان خلال ذلك اللقاء حول احدث التطورات المتعلقة برفع الحصار ومسيرة السلام في اليمن واكد كبير مساعدي الخارجية الايرانية استمرار الدور البناء للجمهورية الاسلامية الايرانية بهدف الوصول الى السلام العادل عن طريق الحل السياسي.