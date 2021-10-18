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القوات المسلحة اليمنية تكشف عن عملية "ربيع النصر" في مأرب وشبوة

وأكد استمرار قواتنا في تأدية الواجب الجهادي حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار وتتحقق لشعبنا الحرية ولبلدنا الاستقلال.
رمز الخبر: ۵۸۸۱۱
تأريخ النشر: 18 October 2021

كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، اليوم الأحد، عن تفاصيل عملية عسكرية واسعة في محافظتي مارب وشبوة.

وقال العميد سريع في بيان عسكري إن قواتنا المسلحة نجحت في تنفيذ عملية "ربيع النصر" في محافظتي مارب وشبوة وحققت أهدافها بشكل كامل.

وأوضح أن العملية العسكرية أسفرت عن تحرير مديريات عسيلان وبيحان وعين في محافظة شبوة، وتحرير مديريتي العبدية وحريب مع أجزاء من مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مارب، بمساحة بلغت 3200كم مربع.

وذكر متحدث القوات المسلحة أن العملية نتج عنها مصرع وإصابة وأسر المئات من مرتزقة العدوان بينهم عناصر ما يسمى بالقاعدة وداعش واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة.

وحيا البيان الدور المشرف لقبائل مارب وشبوة والموقف المسؤول لأبناء المحافظتين مع وطنهم وشعبهم ضد الغزاة والمحتلين.

ودعا البيان المرتزقة والعملاء في مدينة مارب إلى ترك القتال في صفوف الغزاة والمحتلين كمقدمه لمعالجة أوضاعهم خلال الفترة المقبلة.

وأكد استمرار قواتنا في تأدية الواجب الجهادي حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار وتتحقق لشعبنا الحرية ولبلدنا الاستقلال.

ولفت متحدث القوات المسلحة إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل عملية "ربيع النصر" في الأيام المقبلة.

المصدر: المسيرة

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القوات المسلحة اليمنية تكشف عن عملية "ربيع النصر" في مأرب وشبوة
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