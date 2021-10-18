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تعيين ماموستا عبدالسلام کریمي مستشارا لرئيس الجمهورية في شؤون الاقليات الدينية

وافاد الموقع الاعلامي للحكومة بان ماموستا عبدالسلام كريمي يبلغ من العمر 54 عاما وهو نجل شهيد وحائز على درجة دكتوراه في اللغة والادب العربي وشهادة افتاء واجتهاد من قبل المركز الاسلامي الكبير غرب البلاد عام 1991.
رمز الخبر: ۵۸۸۰۸
تأريخ النشر: 18 October 2021

اصدر الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي قرارا عيّن بموجبه ماموستا عبدالسلام كريمي مستشارا لرئيس الجمهورية في شؤون القوميات والاقيات الدينية والمذهبية.

وجاء في قرار التعيين بان اختيار ماموستا عبدالسلام كريمي جاء نظرا لكفاءته وخبراته والتزامه، آملا بان يتمكن في ظل بذل الجهود الدؤوبة من تعزيز الوحدة والتعاطف والتلاحم بين مختلف القوميات والمذاهب والتقدم باهداف الحكومة في اطار قوانين وضوابط البلاد في ظل التوكل على الباري تعالى والاهتمام بـ "العدالة" و"الروح الثورية" و"الاهتمام بالمواطنين" و"النزاهة ومكافحة الفساد" و"التزام القانون" و"نص معاهدة مدراء الحكومة الشعبية" عبر المتابعة المؤثرة وفي الوقت اللازم للقضايا المتعلقة بشؤون القوميات والاقليات.

وافاد الموقع الاعلامي للحكومة بان ماموستا عبدالسلام كريمي يبلغ من العمر 54 عاما وهو نجل شهيد وحائز على درجة دكتوراه في اللغة والادب العربي وشهادة افتاء واجتهاد من قبل المركز الاسلامي الكبير غرب البلاد عام 1991.

وتولى كريمي عدة مسؤوليات فيما سبق منها حاكم مدينة ديواندرة ورئيس جامعات "بيام نور" في مدينتي مريوان وسنندج بمحافظة كردستان ومساعد شؤون التخطيط والكوادر البشرية في منظمة التربية والتعليم بمحافظة كردستان ومدير مركز "الامام الشافعي" التخصصي للعلوم الاسلامية في مدينة سنندج.

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تعيين ماموستا عبدالسلام کریمي مستشارا لرئيس الجمهورية في شؤون الاقليات الدينية
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