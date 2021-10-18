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اللواء باقري: التعاون العسكري بين إيران وروسيا في ازدياد

واستطرد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، انه سيجري مباحثات في هذه الزيارة ايضا، حول اتفاقيات شراء السلاح المبرمة مع روسيا عقب نهائة اجل الحظر التسليحي الذي كان قد فرض على ايران.
رمز الخبر: ۵۸۸۰۷
تأريخ النشر: 18 October 2021

قال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري" : ان التعاون العسكري الايراني مع روسيا في ازدياد؛ وذلك بناء على سياسة "الرؤية تجاه الشرق" التي تنتهجها الحكومة الجديدة في طهران.

واضاف "اللواء باقري" مصرحا لمراسل "ارنا" عند وصوله العاصمة الروسية موسكو اليوم : ان حكومة "اية الله رئيسي" لديها رؤية خاصة تجاه دول شرق آسيا؛ وان عملية انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون بدأت في هذا الوقت.

واكد: ان التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والروسية سيتسع انطلاق من هذه الرؤية قطعا.

واشار القائد العسكري الايراني رفيع المستوى، ان زيارته الحالية لموسكو جاءت بناء على دعوة وزير الدفاع الروسي.

واستطرد قائلا : نحن سنركز خلال هذه الزيارة، فضلا عن القضايا الثنائية، على الوضع الراهن في افغانستان بنحو خاص؛ لان التطورات الافغانية تلقي بظلالها على المنطقة بما فيها ذلك البلدين ايران وروسيا.

وعن القضايا ذات الاهتمام المشترك التي سيبحثها مع المسؤولين الروس، سلّط اللواء باقري الضوء على الابعاد العسكرية الثنائية والصناعات الدفاعية والاتفاقيات العسكرية وتبادل الخبرات؛ فضلا عن مشارواته المرتقبة حول ارساء كامل الامن في سوريا.

واستطرد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، انه سيجري مباحثات في هذه الزيارة ايضا، حول اتفاقيات شراء السلاح المبرمة مع روسيا عقب نهائة اجل الحظر التسليحي الذي كان قد فرض على ايران.

و وصل رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري" والوفد العسكري رفيع المستوى المرافق له، عصر اليوم الاحد الى موسكو؛ حيث كان في استقباله جمع من القادة العسكريين الروس بمن فيهم نائب رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة "الجنرال سرغئي ايستراکوف" ومبعوث الرئيس الروسي الخاص "الجنرال سيرزينوف"، الى جانب السفير الايراني بموسكو "كاظم جلالي".

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