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التعامل الثقافي بين ايران والصين ساهم في ازدهار الحضارة الانسانية

بدوره، تطلع "صانعي" الى تحقيق مزيد من الانجازات الثقافية والفنية المشتركة وذلك نظرا للطاقات الكبيرة التي يتمتع بها كلا البلدين العظيمين.
رمز الخبر: ۵۸۸۰۶
تأريخ النشر: 18 October 2021

قالت نائبة السفيرة الصينية في طهران السيدة "لي فوهوا": ان البلدين يتمتعان بحضارة عريقة وموروث ثقافي وتاريخي مشرق؛ مؤكدة ان التعامل الثقافي بين طهران و بكين اسهم في ازدهار وتنمية الحضارة الانسانية.

جاء ذلك في كلمة هذه الدبلوماسية الصينية، مساء السبت، خلال حفل افتتاح اسبوع "نظرة على السينما الصينية"، الذي اقيم امس بمناسبة مرور 50 عاما على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

هذا الحدث السينمائي، يقام لدورته الثانية بالتعاون المشترك بين السفارة الصينية لدى ايران و"مؤسسة سينما الفن والتجربة" الايرانية في "بيت الفنانين" بطهران؛ شارك فيه جمع من المسؤولين الايرانيين والصينيين الى جانب سفراء دول اخرى معتمدين لدى لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ولفتت السيدة "فوهوا"، بأن التعاون الايراني الصيني تواصل منذ بدء العلاقات الدبلوماسية الثنائية لحد الان، ولم يتوقف ابدا بل احرز الكثير من الانجازات.

واضافت، ان تنظيم اسبوع "نظرة على السينما الصينية" عبر التعاون المشترك مع "معهد سينما الفن والتجربة" الايراني، يهدف الى مزيد من التعاون السينمائي الثنائي وتحقيق نتائج المشاورات السابقة التي جرت بين الجانبين و وضعها في متناول عموم الراغبين.

واوضحت، ان هذه الدورة ستعرض فيها 7 افلام مؤثرة من انتاج السينما الصينية خلال السنوات الاخيرة.

الى ذلك، قال المدير التنفيذي لمؤسسة "سينما الفن والتجربة" الايرانية "جعفر صانعي" : ان تنظيم اسبوع "نظرة على سينما الصين" لنسخته الثانية في طهران، مؤشر على رغبة هذين البلدين الحضاريين في مواصلة التعاون الثقافي والسينمائي المشترك.

بدوره، تطلع "صانعي" الى تحقيق مزيد من الانجازات الثقافية والفنية المشتركة وذلك نظرا للطاقات الكبيرة التي يتمتع بها كلا البلدين العظيمين.

يذكر ان الدورة اولى لاسبوع "نظرة على السينما الصينية" عقدت خلال الفترة من 15 الى 17 اغسطس 2018 بالتعاون المشترك بين السفارة الصينية لدى ايران ومؤسسة "سينما الفن والتجربة" الايرانية.

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