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إنتاج سبائك الصلب في ايران يتجاوز 9.9 مليون طن

وتمتلك إيران 68 نوعا مختلفا من المعادن. وتبلغ احتياطيات خام الحديد في إيران 2.7 مليار طن واحتياطيات خام النحاس 2.6 مليار طن وتمتلك إيران أيضًا 11 مليون طن من الزنك.
رمز الخبر: ۵۸۸۰۵
تأريخ النشر: 18 October 2021

أنتجت شركات التعدين والصناعات المعدنية الايرانية خلال النصف الأول من العام الجاري، 9 ملايين 901 ألف و221 طنا من سبائك الصلب.

وكان صاحب أعلى إنتاج للسبائك في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي هو شركة مباركة للصلب باصفهان بـ4 أطنان و406 الاف و805 طن، تليها شركة خوزستان للصلب بمليون و426 الف و967 طن، ثم ذوب آهن اصفهان للصلب بـ1131.810 مليون و131 الف و810 طن.

كما حققت المجموعة الوطنية الإيرانية لصناعة الحديد نموا قدره 24 بالمائة وسجلت أعلى نمو في إنتاج سبائك الصلب بين الشركات المذكورة حتى نهاية سبتمبر.

وفقًا لهذا التقرير نجحت 1400 شركة كبيرة في الصناعات التعدينية والمعدنية في النصف الأول للعام الحالي من إنتاج 6 ملايين 768 ألف و 642 طن من منتجات الصلب المختلفة.

وتمكنت كبرى شركات الصلب في البلاد من تسجيل نمو بنسبة 48بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي من خلال تصدير 3 ملايين و811 الف و617 طن من الصلب من بداية هذا العام حتى نهاية سبتمبر.

وتمتلك إيران 68 نوعا مختلفا من المعادن. وتبلغ احتياطيات خام الحديد في إيران 2.7 مليار طن واحتياطيات خام النحاس 2.6 مليار طن وتمتلك إيران أيضًا 11 مليون طن من الزنك.

ويقدر إجمالي الاحتياطيات المؤكدة من مناجم إيران بنحو 60 مليار طن ، والتي من المتوقع أن تصل إلى أكثر من 100 مليار طن مع تنفيذ أولوية الاستكشاف الأولى في البلاد على مساحة 500 ألف كيلومتر مربع. لذلك فإن قطاع التعدين وصناعة التعدين من أهم المجالات وأكثرها تأثيراً في إلانتاج والتجارة.

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