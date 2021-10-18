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تعيين "غريب ابادي" نائبا لرئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية

يذكر ان "كاظم غريب ابادي" يحل في منصبه الجديد مكان "علي باقري كني" الذي عيّن نائبا لوزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية.
رمز الخبر: ۵۸۸۰۴
تأريخ النشر: 18 October 2021

اعلن المتحدث باسم السلطة القضائية "ذبيح الله خدائيان"، تعيين سفير ومندوب ايران الدائم سابقا لدى المظمات الدولية بفيينا "كاظم غريب ابادي"، في منصب نائب رئيس جهاز القضاء الايراني للشؤون الدولية وامينا للجنة حقوق الانسان الوطنية.

واوضح "خدائيان" في تصريح له يوم الاحد، ان رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام "غلام حسين محسني ايجئي" كتب في قرار تعيين غريب ابادي، ما يلي : نظرا لضرورة اتخاذ الاجراءات على الصعيد الدولي والتنسيق والتناغم في سياق الاهداف الغائية للجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الخطوة الثانية من تاريخ الثورة الاسلامية، يتعيّن عليكم التحرك من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية ولاسيما وزارة الخارجية، لتحقيق توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية (دام ظله الوارف) واتباع السياسات الستراتيجية للسلطة القضائية في عهد الرقي والازدهار.

يذكر ان "كاظم غريب ابادي" يحل في منصبه الجديد مكان "علي باقري كني" الذي عيّن نائبا لوزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية.

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