مسؤول تجاري : الدول المجاورة أولوية إيران لتطوير علاقاتها التجارية

واكد هذا المسؤول التجاري، ان منظمة التطوير التجاري الايرانية وضعت على سلم اولوياتها الحضور الفاعل في اسواق الصادرات العالمية؛ منوها في هذا السياق بضرورة تعزيز دور اصحاب القطاع الخاص لتمويل المشاريع البنيوية المتعلقة بالنقل والترانزيت.

قال رئيس منظمة التطوير التجاري في ايران "علي رضا بيمان باك" : ان تحديد وجهات الصادرات الايرانية لاسيما الى دول الجوار وتعدد السلع وتعزيز البنى التحتية التجارية، من اولويات توسيع التجارة الخارجية في البلاد.

وفي تصريحه، يوم الاحد باجتماع اللجان التابعة لغرفة التجارة الايرانية، اعلن "بيمان باك" عن ابرام مذكرات تفاهم لانشاء 6 خطوط ملاحة بحرية في بحر قزوين.

واكد هذا المسؤول التجاري، ان منظمة التطوير التجاري الايرانية وضعت على سلم اولوياتها الحضور الفاعل في اسواق الصادرات العالمية؛ منوها في هذا السياق بضرورة تعزيز دور اصحاب القطاع الخاص لتمويل المشاريع البنيوية المتعلقة بالنقل والترانزيت.

يذكر، ان مصلحة الجمارك الايرانية اعلنت في احدث تقاريرها، ان حجم التجارة الخارجية الايرانية بلغ خلال الاشهر الستة الماضية 79 مليونا و100 الف طن؛ وبما يعادل 45 مليار دولار، وان حصة الصادرات الايرانية من ذلك بلغت 21 مليارا و800 مليون دولار، مقابل حجم استيراد البلاد خلال الفترة نفسها الذي بلغ 23 مليارا و100 مليون دولار.