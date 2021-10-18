النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۹مشاهدات
‍ پ

مسؤول تجاري : الدول المجاورة أولوية إيران لتطوير علاقاتها التجارية

واكد هذا المسؤول التجاري، ان منظمة التطوير التجاري الايرانية وضعت على سلم اولوياتها الحضور الفاعل في اسواق الصادرات العالمية؛ منوها في هذا السياق بضرورة تعزيز دور اصحاب القطاع الخاص لتمويل المشاريع البنيوية المتعلقة بالنقل والترانزيت.
رمز الخبر: ۵۸۸۰۳
تأريخ النشر: 18 October 2021

قال رئيس منظمة التطوير التجاري في ايران "علي رضا بيمان باك" : ان تحديد وجهات الصادرات الايرانية لاسيما الى دول الجوار وتعدد السلع وتعزيز البنى التحتية التجارية، من اولويات توسيع التجارة الخارجية في البلاد.

وفي تصريحه، يوم الاحد باجتماع اللجان التابعة لغرفة التجارة الايرانية، اعلن "بيمان باك" عن ابرام مذكرات تفاهم لانشاء 6 خطوط ملاحة بحرية في بحر قزوين.

واكد هذا المسؤول التجاري، ان منظمة التطوير التجاري الايرانية وضعت على سلم اولوياتها الحضور الفاعل في اسواق الصادرات العالمية؛ منوها في هذا السياق بضرورة تعزيز دور اصحاب القطاع الخاص لتمويل المشاريع البنيوية المتعلقة بالنقل والترانزيت.

يذكر، ان مصلحة الجمارك الايرانية اعلنت في احدث تقاريرها، ان حجم التجارة الخارجية الايرانية بلغ خلال الاشهر الستة الماضية 79 مليونا و100 الف طن؛ وبما يعادل 45 مليار دولار، وان حصة الصادرات الايرانية من ذلك بلغت 21 مليارا و800 مليون دولار، مقابل حجم استيراد البلاد خلال الفترة نفسها الذي بلغ 23 مليارا و100 مليون دولار.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
لا نؤيّد خبر زيارة وفد سعودي إلى طهران والمفاوضات النووية ستُستأنف خلال أيام
الحلبوسي والعامري يؤكدان أهمية النظر بالطعون المقدَّمة حول نتائج الانتخابات
الأمير ويليام يسلم جوائز "إيرث شوت" لاستنباط حلول للبيئة: اختياراتنا ستحدد مصير كوكبنا
الآلاف يتظاهرون احتجاجًا ضد قرارات حكومة نجيب بوكيلة
الكاظمي يدعو إلى تجاوز الخلافات وإعادة الثقة بالعمل السياسي
الرئيس الأسد يبحث مع لافرنتييف وفيرشينين مجالات التعاون بين سوريا وروسيا
خطيب زادة: اجتماع الدول الجارة لأفغانستان يُعقد في طهران الأسبوع المقبل
إرتفاع ضحايا الفيضانات جنوب البلاد الى 20 شخصًا والانهيارات الأرضية مستمرة
حجم التبادل التجاري بين ايران والدول الجارة بلغ 22.5 مليار دولار خلال 6 أشهر
تشومسكي: لعبة اميركا الدموية في افغانستان لم تنته بعد
مساعد وزير الخارجية يؤكد على رفع الحصار الظالم عن شعب اليمن
القوات المسلحة اليمنية تكشف عن عملية "ربيع النصر" في مأرب وشبوة
شيخ الأزهر: احتفالنا بمولد خاتم الأنبياء هو احتفال بالكمال الإنساني في أرفع درجاته
بالصور: حصاد التفاح من بساتين محافظة کهکیلویة وبویر أحمد
تعيين ماموستا عبدالسلام کریمي مستشارا لرئيس الجمهورية في شؤون الاقليات الدينية
المفوضية تعلن نتائج الانتخابات بعد انتهاء العد والفرز اليدوي
وزير لبناني سابق: دور السفارة الامريكية وجعجع كان جر لبنان الى حافة الانهيار/ تصريحات اعضاء الكونغرس تُظهر مدى تورّطهم
التجهيزات والاستعدادات في ساحة السبعين للجنة التحضيرية لفعالية المولد النبوي
سفير اسرائيلي سابق مُعجب بابن سلمان: نتشابه وإيّاه في التفكير
البحرين تمتنع عن اصدار التاشيرة لاعضاء المنتخب الايراني للتنس
اللواء باقري يتوجه إلى موسكو على رأس وفد عسكري رفيع المستوى
تظاهرات واحتجاجات في أكثر من منطقة ضد نتائج الإنتخابات الأخيرة
زيادة صادرات الفستق بمقدار 8000 طن في غضون 6 اشهر
السفير القطري ونائبه يصلان قطاع غزة مساء اليوم
أول صلاة "بلا تباعد" في الحرم المكي منذ أكثر من عام
العصائب: موقفنا ثابت من إخراج المحتل الأمريكي من العراق
ما بعد حادثة الطيونة.. قيادة المقاومة الدولة مطالبة بتقديم المجرمين للعدالة
الحكومة تعلق الحوار مع المعارضة بعد تسليم أليكس صعب لواشنطن
مقتل 10 أشخاص وفقدان 11 أخرين جراء الأمطار الغزيرة بولاية كيرالا الهندية
تسوية أوضاع مسلحين ومطلوبين في قرى جديدة بريف درعا