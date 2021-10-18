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عضو بمجلس خبراء القيادة: التكفيريون هم عملاء اميركا والكيان الصهيوني

ان الجرائم الارهابية التي ارتكبت من قبل التكفيريين في مساجد المسلمين الشيعة في قندوز وقندهار والتي ادت الى استشهاد واصابة المئات من المصلين تؤلم قلب كل انسان.
رمز الخبر: ۵۸۸۰۲
تأريخ النشر: 18 October 2021

اعتبر النائب عن محافظة خوزستان في مجلس خبراء القيادة في الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله محسن حيدري، التكفيريين بانهم عملاء اميركا والكيان الصهيوني.

وقال آية الله حيدري في حديثه الاحد في مستهل درس خارج الفقه والاصول في حوزة "الغدير" العلمية في مدينة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران: اينما تعتزم اميركا اثارة الفتنة يبرز تواجد التكفيريين.

واضاف: ان الجرائم الارهابية التي ارتكبت من قبل التكفيريين في مساجد المسلمين الشيعة في قندوز وقندهار والتي ادت الى استشهاد واصابة المئات من المصلين تؤلم قلب كل انسان.

واعتبر قتل المسلمين الشيعة بانه مخطط يستهدف ضرب وحدة المسلمين واضاف: ان هنالك 3 اضلاع لعناصر الجريمة وقتل الشيعة في قندوز وقندهار بافغانستان، الاول هو الاستكبار العالمي والثاني هم التكفيريون عملاء اميركا والكيان الصهيوني والثالث هم الجهلة الذين يسيئون الى مقدسات السنة ويوفرون الذريعة للتكفيريين والوهابيين السفاحين لقتل المسلمين الشيعة.

واكد بان اميركا والكيان الصهيوني يسعون دوما لاثارة الفتن في صفوف المسملين واضاف: اننا نشهد اليوم نقل التكفيريين من قبل اميركا من سوريا والعراق الى افغانستان للوصول الى مآربها عبر اثارة الفتن.

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