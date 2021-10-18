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وزير الخارجية الإيراني يؤكد التزام فريق التفاوض بقانون البرلمان بشأن الغاء العقوبات

قال وزير الخارجية إن رسالة هذا القانون مفهومة تماماً للأطراف الأخرى، واكد أن هذا القانون عزز قدرة فريق التفاوض.
رمز الخبر: ۵۸۸۰۱
تأريخ النشر: 18 October 2021

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاحد، أن إيران ستلتزم بقانون البرلمان بشأن العمل الاستراتيجي من أجل الغاء العقوبات وضمان حقوق الشعب الإيراني.

وفي تصريح لتسنيم أشار عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي شهريار حيدري الى الاجتماع المغلق لمجلس الشورى صباح اليوم، وقال، عقد اجتماع اليوم بحضور السيد أمير عبداللهيان لاستعراض آخر المستجدات في المنطقة وخاصة حدود البلاد مع دول الجوار.

وأضاف، بشأن أفغانستان قال امير عبداللهيان ان الجمهورية الإسلامية تراقب عن كثب التطورات في هذا البلد، لكن المهم بالنسبة لإيران هو الشعب الأفغاني. وقرارات الجمهورية الإسلامية ستتخذ بناء على تصرفات طالبان وليس شعاراتها.

كما نوه حيدري الى وجهة نظر وزير الخارجية بشأن استمرار المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي وكيفية تفاعل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال، أكد وزير الخارجية أن إيران ستلتزم بقانون البرلمان بشأن العمل الاستراتيجي من أجل الغاء العقوبات وضمان حقوق الشعب الإيراني.

وأضاف، قال وزير الخارجية إن رسالة هذا القانون مفهومة تماماً للأطراف الأخرى، واكد أن هذا القانون عزز قدرة فريق التفاوض.

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