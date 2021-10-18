النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۲مشاهدات
‍ پ

لجان المقاومة: سنقف أمام محاولات الغرب لاشعال الفتن وإضعاف المقاومة

رمز الخبر: ۵۸۷۹۷
تأريخ النشر: 18 October 2021

أكدت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين أنه "أينما يوجد محور مقاومة ومحور باسل يدعم القضية الفلسطينية ويقاوم المحتل ستوجد الضغوطات والفتن لاضعاف التيار المقاوم، وهذا ما حصل مع حزب الله في لبنان".

ولفت القيادي فى لجان المقاومة الشعبية أبو الحسن الششنية في تصريح لتابناك أن "هناك طرق شتى تحاول اضعاف المقاومة في لبنان وبث الفتن والفساد، ولكن حزب الله سيقف أمام التحديات ويتصدى لها لاخمادها".

وأكد أن "الغرب يحاول اضعاف المقاومة وافتعال الفتن، ونحن كفصائل مقاومة فلسطينية نقف مع المحور ليكون باسلا ويصد الهجمات التي تستهدف المقاومة جمعاء".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
لا نؤيّد خبر زيارة وفد سعودي إلى طهران والمفاوضات النووية ستُستأنف خلال أيام
الحلبوسي والعامري يؤكدان أهمية النظر بالطعون المقدَّمة حول نتائج الانتخابات
الأمير ويليام يسلم جوائز "إيرث شوت" لاستنباط حلول للبيئة: اختياراتنا ستحدد مصير كوكبنا
الآلاف يتظاهرون احتجاجًا ضد قرارات حكومة نجيب بوكيلة
الكاظمي يدعو إلى تجاوز الخلافات وإعادة الثقة بالعمل السياسي
الرئيس الأسد يبحث مع لافرنتييف وفيرشينين مجالات التعاون بين سوريا وروسيا
خطيب زادة: اجتماع الدول الجارة لأفغانستان يُعقد في طهران الأسبوع المقبل
إرتفاع ضحايا الفيضانات جنوب البلاد الى 20 شخصًا والانهيارات الأرضية مستمرة
حجم التبادل التجاري بين ايران والدول الجارة بلغ 22.5 مليار دولار خلال 6 أشهر
تشومسكي: لعبة اميركا الدموية في افغانستان لم تنته بعد
مساعد وزير الخارجية يؤكد على رفع الحصار الظالم عن شعب اليمن
القوات المسلحة اليمنية تكشف عن عملية "ربيع النصر" في مأرب وشبوة
شيخ الأزهر: احتفالنا بمولد خاتم الأنبياء هو احتفال بالكمال الإنساني في أرفع درجاته
بالصور: حصاد التفاح من بساتين محافظة کهکیلویة وبویر أحمد
تعيين ماموستا عبدالسلام کریمي مستشارا لرئيس الجمهورية في شؤون الاقليات الدينية
المفوضية تعلن نتائج الانتخابات بعد انتهاء العد والفرز اليدوي
وزير لبناني سابق: دور السفارة الامريكية وجعجع كان جر لبنان الى حافة الانهيار/ تصريحات اعضاء الكونغرس تُظهر مدى تورّطهم
التجهيزات والاستعدادات في ساحة السبعين للجنة التحضيرية لفعالية المولد النبوي
سفير اسرائيلي سابق مُعجب بابن سلمان: نتشابه وإيّاه في التفكير
البحرين تمتنع عن اصدار التاشيرة لاعضاء المنتخب الايراني للتنس
اللواء باقري يتوجه إلى موسكو على رأس وفد عسكري رفيع المستوى
تظاهرات واحتجاجات في أكثر من منطقة ضد نتائج الإنتخابات الأخيرة
زيادة صادرات الفستق بمقدار 8000 طن في غضون 6 اشهر
السفير القطري ونائبه يصلان قطاع غزة مساء اليوم
أول صلاة "بلا تباعد" في الحرم المكي منذ أكثر من عام
العصائب: موقفنا ثابت من إخراج المحتل الأمريكي من العراق
ما بعد حادثة الطيونة.. قيادة المقاومة الدولة مطالبة بتقديم المجرمين للعدالة
الحكومة تعلق الحوار مع المعارضة بعد تسليم أليكس صعب لواشنطن
مقتل 10 أشخاص وفقدان 11 أخرين جراء الأمطار الغزيرة بولاية كيرالا الهندية
تسوية أوضاع مسلحين ومطلوبين في قرى جديدة بريف درعا