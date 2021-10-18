لجان المقاومة: سنقف أمام محاولات الغرب لاشعال الفتن وإضعاف المقاومة

أكدت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين أنه "أينما يوجد محور مقاومة ومحور باسل يدعم القضية الفلسطينية ويقاوم المحتل ستوجد الضغوطات والفتن لاضعاف التيار المقاوم، وهذا ما حصل مع حزب الله في لبنان".

ولفت القيادي فى لجان المقاومة الشعبية أبو الحسن الششنية في تصريح لتابناك أن "هناك طرق شتى تحاول اضعاف المقاومة في لبنان وبث الفتن والفساد، ولكن حزب الله سيقف أمام التحديات ويتصدى لها لاخمادها".

وأكد أن "الغرب يحاول اضعاف المقاومة وافتعال الفتن، ونحن كفصائل مقاومة فلسطينية نقف مع المحور ليكون باسلا ويصد الهجمات التي تستهدف المقاومة جمعاء".