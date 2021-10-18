تظاهرة في الذكرى الثانية لتحركات 17 تشرين الاول / اكتوبر وسط إنتشار أمني كثيف

تجمّع عدد من المتظاهرين أمام قصر العدل في بيروت لإحياء الذكرى الثانية لتحركات 17 تشرين الأوّل، وسط انتشار أمني كثيف.

موقع تابناك الإخباري_وانطلقت المسيرة باتّجاه ساحة الشهداء، حيث كانت الأعداد خجولة نتيجة الطقس الماطر.

ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية والشعارات المندّدة بعمل السّلطة مطالبين بـ”بناء دولة القانون بعيداً عن التدخلات السياسية والفساد”.

ويأتي ذلك بعد عامين من خروج مئات آلاف اللبنانيين في مظاهرات حاشدة بدأت، في 17 من تشرين الأول 2019، التي سميت "انتفاضة 17 تشرين"، وذلك على خلفيةِ قراراتٍ بفرض ضرائب جديدة على الشعب اللبناني تحت ظل حكومة الرئيس سعد الحريري.

ومنذ ذلك التاريخ، شهد لبنان أزمات متتالية من انهيار اقتصادي متسارع فاقم معدلات الفقر، إلى قيود مصرفية مشدّدة على أموال المودعين، وتفشّي وباء كوفيد-19 وأخيراً انفجار مرفأ بيروت المروع الذي حصد أكثر من 190 قتيل وآلاف الجرحى وألحق أضراراً جسيمة بعدد من أحياء العاصمة والنشاط الاقتصادي.