تكتل الأحزاب المناهضة للتحالف السعودي ينظم فعالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي

موقع تابناك الإخباري_وتأتي هذه الفعالية في إطار استعدادات كبيرة وغير مسبوقة تجرى على قدم وساق في صنعاء وبقية المحافظات لإحياء تاريخي لذكرى المولد النبوي.

وقال عضو مجلس الشورى اليمني صالح بينون إن "الأحزاب السياسية والقوى الثورية تحتفي بهذه المناسبة لإقامة فعالية غير مسبوقة في اليمن عن المولد النبوي وهذا يدل على مدى ارتباط الشعب اليمني بالرسول الأكرم، ولتأكيد الولاء لله وللرسول ولأوليائه ".

وأضاف بينون أن " اليمنيين يحتفلون بهذا الشكل الكبير واللافت بهدف إغاضة أعداءهم الذين يحاولون تصوير الشعب اليمني بأنه يرتبط بجهة معينة أو دولة ما وهو غير صحيح ، مشيراً إلى أن الاحتفال بالمولد هو واجب ديني نابع من قناعة لدى اليمنيين ".

من جانبه قال عضو الحزب الناصري الديمقراطي عبد العظيم الكبسي إن" الرسالة السياسية من الاحتفال بهذا المولد هي إيصال رسالة للداخل والخارج بأن الشعب اليمني متوحد في كلمة واحدة وصف واحد للاحتفال بالمولد النبوي، وأنهم على موقف واحد ضد التطبيع وصهاينة العصر من أمريكا واسرائيل، وأنهم في موقف الدفاع عن اليمن حتى النصر بأذن الله".