مقتل 10 أشخاص وفقدان 11 أخرين جراء الأمطار الغزيرة بولاية كيرالا الهندية

لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم ومازال 11 آخرون في عداد المفقودين بعد أن هطلت أمطار غزيرة في ولاية كيرالا الهندية مسببة انهيارات أرضية وفيضانات.

موقع تابناك الإخباري_ودفعت الأمطار الغزيرة منذ أمس السبت سلطات الولاية إلى طلب مساعدة الجيش الهندي في عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وتراجعت شدة هطول الأمطار في معظم أنحاء ولاية كيرالا صباح اليوم الأحد بعد إستمرار هطول الأمطار طوال الليل.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن رئيس وزراء الولاية بيناراي فيجايان قوله: "الوضع خطير حقا في بعض مناطق الولاية، وسوف نفعل كل ما بوسعنا لإنقاذ الأرواح، لقد طلبنا المساعدة من الجيش والبحرية وسلاح الجو. تم إعداد مخيمات الإغاثة في المناطق".

وجاءت الأمطار غير الموسمية - التي أعقبت موسم الرياح الموسمية - نتيجة نظام ضغط منخفض أعلى بحر العرب المجاور. وتم نشر فرق من القوة الوطنية لمواجهة الكوارث أيضا من أجل عمليات الإغاثة والإنقاذ.

وأرجأت السلطات فعاليات زيارة ضريح ساباريمالا البارز، وهي من الطقوس الدينية الرئيسية في الولاية، بسبب الطقس.