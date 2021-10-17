النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۷مشاهدات
‍ پ

مقتل 10 أشخاص وفقدان 11 أخرين جراء الأمطار الغزيرة بولاية كيرالا الهندية

لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم ومازال 11 آخرون في عداد المفقودين بعد أن هطلت أمطار غزيرة في ولاية كيرالا الهندية مسببة انهيارات أرضية وفيضانات.
رمز الخبر: ۵۸۷۸۵
تأريخ النشر: 17 October 2021

موقع تابناك الإخباري_ودفعت الأمطار الغزيرة منذ أمس السبت سلطات الولاية إلى طلب مساعدة الجيش الهندي في عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وتراجعت شدة هطول الأمطار في معظم أنحاء ولاية كيرالا صباح اليوم الأحد بعد إستمرار هطول الأمطار طوال الليل.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن رئيس وزراء الولاية بيناراي فيجايان قوله: "الوضع خطير حقا في بعض مناطق الولاية، وسوف نفعل كل ما بوسعنا لإنقاذ الأرواح، لقد طلبنا المساعدة من الجيش والبحرية وسلاح الجو. تم إعداد مخيمات الإغاثة في المناطق".

وجاءت الأمطار غير الموسمية - التي أعقبت موسم الرياح الموسمية - نتيجة نظام ضغط منخفض أعلى بحر العرب المجاور. وتم نشر فرق من القوة الوطنية لمواجهة الكوارث أيضا من أجل عمليات الإغاثة والإنقاذ.

وأرجأت السلطات فعاليات زيارة ضريح ساباريمالا البارز، وهي من الطقوس الدينية الرئيسية في الولاية، بسبب الطقس.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مقتل 10 أشخاص وفقدان 11 أخرين جراء الأمطار الغزيرة بولاية كيرالا الهندية
تظاهرات واحتجاجات في أكثر من منطقة ضد نتائج الإنتخابات الأخيرة
تسوية أوضاع مسلحين ومطلوبين في قرى جديدة بريف درعا
الصحة الايرانية تتسلم شحنة من لقاحات استرازانيكا المضادة لكورونا من بولندا
الحكومة تعلق الحوار مع المعارضة بعد تسليم أليكس صعب لواشنطن
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وشرطة الإحتلال تعتقل موظف أوقاف
السفير القطري ونائبه يصلان قطاع غزة مساء اليوم
أول صلاة "بلا تباعد" في الحرم المكي منذ أكثر من عام
الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم بوباء كورونا
مواجهات واعتقالات بين شبان مقدسيين وقوات الاحتلال في باب العامود ومخيم شعفاط
طاقم سينمائي روسي يعود إلى الأرض بعد تصوير أول فيلم في الفضاء
تظاهرة حاشدة في روما تطالب بحظر اليمين المتطرف
الأسير القواسمي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 88 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري
إطارات طائرة مصرية تنفجر أثناء هبوطها في مطار كلوج نابوكا
روسيا والصين تواصلان التدريبات البحرية المشتركة
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 16-10-2021
الصدر ينتقد المالكي وحزب الدعوة ويدعوهم الى كشف المدعين والمنتمين لهم والمتلطخة أيديهم بالفساد والدماء في الموصل والمحافظات
الحكيم والفياض يبحثان تطورات المشهد السياسي في العراق ونتائج الإنتخابات ومدى تأثيرها على المرحلة القادمة
الحكيم للحلبوسي: يجب الا تكون نتائج الإنتخابات سببا في انسداد سياسي جديد
اشتباكات عنيفة بين قوات من الأمن الفلسطيني ومسلحين في الخليل
المفوضية تعلن نتائج الانتخابات بعد انتهاء العد والفرز اليدوي
لوحة "الفتاة مع البالون" لبانكسي تباع بـ 25,5 مليون دولار
أنصار الله تدين الاعتداءات الإجرامية في أفغانستان ولبنان وسوريا
البعثة الأممية تصدر تقريرها حول أبرز مكامن الخلل في الانتخابات البرلمانية المبكرة
جعجع يهاجم الرئيس عون ويعترف بالمسؤولية عن كمين الطيونة: ما شهدناه بالأمس هو ميني 7 أيار
المعايير الدولية لعمل القضاء: بيطار والخروج عن المألوف
كلمة للسيد نصر الله الإثنين المقبل عند الساعة الثامنة والنصف مساء
وزير لبناني سابق: دور السفارة الامريكية وجعجع كان جر لبنان الى حافة الانهيار/ تصريحات اعضاء الكونغرس تُظهر مدى تورّطهم
تسونامي من الحمم البركانية على جزيرة لابالاما وإجلاء آلاف السكان
تواصل أعمال إزالة برج الجوهرة المدمر وسط مدينة غزّة