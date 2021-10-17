مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وشرطة الإحتلال تعتقل موظف أوقاف

اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد، بحماية من شرطة الإحتلال.

موقع تابناك الإخباري_وبحسب مصادر محلية، سمحت شرطة الاحتلال لـ81 مستوطنًا باقتحام المسجد الأقصى من باب المغاربة ضمن الجولات الصباحية.

وأضافت أن الشرطة أمّنت لهم الحماية منذ لحظة اقتحامهم وحتى خروجهم من باب السلسلة.

وتخلل الاقتحام صلوات للمستوطنين وأداء لطقوسهم التلمودية.

وفي السياق، اعتقلت شرطة الاحتلال موظف الإعمار في المسجد الأقصى رائد زغير "أبو ثائر" من باب المجلس، واقتادته لأحد مراكز التحقيق في البلدة القديمة.

يشار إلى أن المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى يوميًا ما عدا الجمعة والسبت، ولعدة ساعات خلال جولتين، صباحية ومسائية.