مواجهات واعتقالات بين شبان مقدسيين وقوات الاحتلال في باب العامود ومخيم شعفاط

تتواصل المواجهات بين الشبان المقدسيين وقوات الاحتلال يوميًا، وخلال ساعات المساء، وسط إطلاق الرصاص والقنابل الصوتية من قبل شرطة الاحتلال في باب العامود بالقدس.

موقع تابناك الإخباري_واندلعت ليلة أمس مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في باب العامود، حيث استدعت الشرطة فرق الخيالة لملاحقة المقدسيين وإبعادهم عن المكان.

ونكّلت عناصر الشرطة بالشبان من خلال تفتيش بعضهم، واعتقال آخرين عقب الاعتداء عليهم بالضرب.

هذا واعتقلت شرطة الاحتلال ثلاثة أطفال خلال المواجهات التي اندلعت أمس، في حين أُصيب آخرون بجروح مختلفة.

من جهته، ذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من؛ وسيم بعراني، مصطفى سليم، ومصعب العبيد واقتادتهم للتحقيق في مركز شرطة الاحتلال في شارع صلاح الدين.

وفي شمالي شرق القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط.

وأوضحت مصادر محلية أن الشبان ألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه الحاجز.

وردّت القوات بإطلاق القنابل الصوتية، كما اعتقلت فتى عقب الاعتداء عليه، وأشهرت السلاح وهدّدت شابًا آخر بعدما حاول الاقتراب من الفتى المعتقل.