طاقم سينمائي روسي يعود إلى الأرض بعد تصوير أول فيلم في الفضاء

عاد طاقم سينمائي روسي إلى الأرض بعد أن أمضى 12 يومًا في محطة الفضاء الدولية في أول جهد في العالم لإنتاج فيلم روائي طويل في الفضاء الخارجي.

موقع تابناك الإخباري_وغادرت الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو مع رائد الفضاء المرافق أوليغ نوفيتسكي محطة الفضاء الدولية على متن المركبة سويوز، التي عادت بسلام إلى الأرض.

وعلى مدار 12 يوما، قام الطاقم بتصوير مشاهد فيلم "التحدي"، الذي يتناول قصة طبيبة تسافر إلى محطة الفضاء لإنقاذ حياة رائد فضاء.

وتجسد بيريسيلد دور طبيبة في جراحة القلب، تُرسل إلى الفضاء لإتمام المهمة الصعبة.

وكان الطاقم السينمائي غادر الأرض إلى محطة الفضاء الدولية في 5 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وتجهز وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لمشروع تصوير فيلم في الفضاء من بطولة الممثل توم كروز.