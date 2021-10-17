النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۸مشاهدات
‍ پ

طاقم سينمائي روسي يعود إلى الأرض بعد تصوير أول فيلم في الفضاء

عاد طاقم سينمائي روسي إلى الأرض بعد أن أمضى 12 يومًا في محطة الفضاء الدولية في أول جهد في العالم لإنتاج فيلم روائي طويل في الفضاء الخارجي.
رمز الخبر: ۵۸۷۷۵
تأريخ النشر: 17 October 2021

موقع تابناك الإخباري_وغادرت الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو مع رائد الفضاء المرافق أوليغ نوفيتسكي محطة الفضاء الدولية على متن المركبة سويوز، التي عادت بسلام إلى الأرض.

وعلى مدار 12 يوما، قام الطاقم بتصوير مشاهد فيلم "التحدي"، الذي يتناول قصة طبيبة تسافر إلى محطة الفضاء لإنقاذ حياة رائد فضاء.

وتجسد بيريسيلد دور طبيبة في جراحة القلب، تُرسل إلى الفضاء لإتمام المهمة الصعبة.

وكان الطاقم السينمائي غادر الأرض إلى محطة الفضاء الدولية في 5 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وتجهز وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لمشروع تصوير فيلم في الفضاء من بطولة الممثل توم كروز.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مقتل 10 أشخاص وفقدان 11 أخرين جراء الأمطار الغزيرة بولاية كيرالا الهندية
تظاهرات واحتجاجات في أكثر من منطقة ضد نتائج الإنتخابات الأخيرة
تسوية أوضاع مسلحين ومطلوبين في قرى جديدة بريف درعا
الصحة الايرانية تتسلم شحنة من لقاحات استرازانيكا المضادة لكورونا من بولندا
الحكومة تعلق الحوار مع المعارضة بعد تسليم أليكس صعب لواشنطن
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وشرطة الإحتلال تعتقل موظف أوقاف
السفير القطري ونائبه يصلان قطاع غزة مساء اليوم
أول صلاة "بلا تباعد" في الحرم المكي منذ أكثر من عام
الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا في العالم بوباء كورونا
مواجهات واعتقالات بين شبان مقدسيين وقوات الاحتلال في باب العامود ومخيم شعفاط
طاقم سينمائي روسي يعود إلى الأرض بعد تصوير أول فيلم في الفضاء
تظاهرة حاشدة في روما تطالب بحظر اليمين المتطرف
الأسير القواسمي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 88 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداري
إطارات طائرة مصرية تنفجر أثناء هبوطها في مطار كلوج نابوكا
روسيا والصين تواصلان التدريبات البحرية المشتركة
الملخص الاسرائيلي الاسبوعي 16-10-2021
الصدر ينتقد المالكي وحزب الدعوة ويدعوهم الى كشف المدعين والمنتمين لهم والمتلطخة أيديهم بالفساد والدماء في الموصل والمحافظات
الحكيم والفياض يبحثان تطورات المشهد السياسي في العراق ونتائج الإنتخابات ومدى تأثيرها على المرحلة القادمة
الحكيم للحلبوسي: يجب الا تكون نتائج الإنتخابات سببا في انسداد سياسي جديد
اشتباكات عنيفة بين قوات من الأمن الفلسطيني ومسلحين في الخليل
المفوضية تعلن نتائج الانتخابات بعد انتهاء العد والفرز اليدوي
لوحة "الفتاة مع البالون" لبانكسي تباع بـ 25,5 مليون دولار
أنصار الله تدين الاعتداءات الإجرامية في أفغانستان ولبنان وسوريا
البعثة الأممية تصدر تقريرها حول أبرز مكامن الخلل في الانتخابات البرلمانية المبكرة
جعجع يهاجم الرئيس عون ويعترف بالمسؤولية عن كمين الطيونة: ما شهدناه بالأمس هو ميني 7 أيار
المعايير الدولية لعمل القضاء: بيطار والخروج عن المألوف
كلمة للسيد نصر الله الإثنين المقبل عند الساعة الثامنة والنصف مساء
وزير لبناني سابق: دور السفارة الامريكية وجعجع كان جر لبنان الى حافة الانهيار/ تصريحات اعضاء الكونغرس تُظهر مدى تورّطهم
تسونامي من الحمم البركانية على جزيرة لابالاما وإجلاء آلاف السكان
تواصل أعمال إزالة برج الجوهرة المدمر وسط مدينة غزّة